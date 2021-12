Huawei Smart Glasses: in arrivo gli occhiali con HarmonyOS integrato

Il prossimo lancio di prodotti Huawei per il territorio cinese è previsto per il 23 dicembre: in questa data il marchio si prepara a lanciare una serie di nuovi prodotti alimentati dal sistema operativo proprietario HarmonyOS, tra cui un’interessante novità: gli Huawei Smart Glasses.

Huawei ha infatti diffuso nelle ultime ore un teaser che presenta proprio i nuovi occhiali intelligenti e invita il pubblico a connettersi all’evento di settimana prossima, dove gli occhiali saranno ufficialmente annunciati insieme al foldable a conchiglia Huawei P50 Pocket e allo smartwatch Huawei Watch D.

Dopo l’esperimento ormai lontano nel tempo dei Google Glasses, i brand che si sono cimentati nella produzione di smart glasses hanno scelto strade diverse. Alcuni modelli, come gli Snapchat Spectacles e i più recenti Ray-Ban Stories realizzati in partnership con Facebook, puntano tutto sulle potenzialità audio e video, favorendo la condivisione immediata di contenuti sui social network.

Altri occhiali intelligenti si limitano invece a uno speaker implementato all’interno della montatura e sincronizzato via Bluetooth con lo smartphone, in grado di fungere da microfono e impartire comandi vocali.

Dal teaser e dal video promozionale pubblicato da Huawei su Weibo si deduce che i nuovi Huawei Smart Glasses fanno parte di quest’ultima categoria. L’intento del brand cinese è quello di favorire “una vita più intelligente” grazie alla presenza di un assistente virtuale implementato direttamente nella montatura degli occhiali stessi, che saranno forniti di lenti da vista o da sole intercambiabili.

Le funzionalità degli Huawei Smart Glasses, riporta la testata GSMArena, saranno garantite da una versione ad hoc di HarmonyOS, il sistema operativo di casa Huawei che sta prendendo sempre più piede nei device prodotti dal brand e distribuiti nel Sol Levante. In questo modo Huawei assicura una soluzione di continuità tra i suoi nuovi smart glasses e altri dispositivi HarmonyOS.

Questa non è la prima esperienza di Huawei nel campo degli occhiali intelligenti: l’azienda ha infatti alle spalle ben due modelli di smart glasses realizzati in partnership con l’azienda Gentle Monster. Il modello in arrivo il 23 dicembre sembra invece realizzato in autonomia da Huawei.