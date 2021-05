Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro, eccoli prima del lancio ufficiale

Huawei Watch 3 e Watch 3 Pro arriveranno il 2 maggio prossimo, non è più un segreto, come non è un segreto che saranno i primi wearable del brand con a bordo una versione di HarmonyOS specificatamente pensata per il polso.

A distanza di pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale arrivano dalla Cina le prima immagini e video degli orologi in “carne ed ossa”, sembrano davvero bellissimi!

Arrivano dalla Cina, cortesia dei colleghi di Huawei Central, le prime immagini dei prossimi wearable di Huawei: Watch 3 e Watch 3 Pro. Nelle immagini delle confezioni di vendita ufficiali di entrambi gli orologi, color grigio chiaro e con in bella vista il nome del modello scelto, si può subito notare la dicitura “Powered by HarmonyOS“, scritta a cui ci abitueremo molto presto in quanto praticamente tutti i nuovi dispositivi del brand utilizzeranno tale sistema operativo.

Passando agli orologi veri e propri, nelle foto e nel video che abbiamo incorporato qui sotto sono visibili due modelli distinti: uno con cassa in alluminio e cinturino in silicone, l’altro con cassa in acciaio inossidabile e cinturino in pelle.

Il display di Huawei Watch 3 e della variante Pro sono tondi e dalle cornici ridotte. Il vetro a copertura del quadrante è leggermente arrotondato ai bordi mentre in alto sul lato destro è presente un pulsante che include una corona digitale e che aiuterà la navigazione nell’interfaccia.

Tra le funzioni mostrate nel leak è visibile l’icona di una cornetta del telefono, segno che i nuovi smartwatch di Huawei avranno a disposizione funzionalità telefoniche e molto probabilmente disporranno di una eSIM. Non mancheranno funzioni dedicate al benessere esclusive come il rilevamento della temperatura corporea e le ormai sempre più diffuse funzionalità ECG.

Ormai non ci resta che attendere il 2 giugno per scoprire ogni segreto sull’hardware di questi due prodotti e soprattutto il loro prezzo ufficiale di vendita.