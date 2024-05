Questo bellissimo smartwatch Huawei in edizione limitata è finalmente disponibile anche in Italia

Huawei ha lanciato in Italia il Watch 4 Pro Space Edition, dopo il suo debutto in Cina all'inizio dello scorso mese. Questo wearable in edizione limitata incarna l'estetica della tecnologia spaziale, con un design ispirato all'ingegneria dei razzi.

Il Watch 4 Pro Space Edition sfoggia un sorprendente design che prende in prestito elementi dall'ingegneria missilistica. Realizzato con precisione, presenta una ceramica nano-microcristallina infusa con elementi di terre rare, che si traduce in lunette dalle profonde sfumature rosse e nere.

Il design è completato da una cassa in lega di titanio che assicura resistenza e leggerezza. Il dispositivo è ulteriormente rinforzato da un vetro zaffiro a cupola, che offre eccezionali capacità di impermeabilità e resistenza all'usura. Con una resistenza all'acqua fino 5 ATM, gli utenti possono nuotare con sicurezza in profondità fino a 30 metri oppure semplicemente non preoccuparsi di indossarlo anche sotto la doccia o in caso di un improvviso temporale.

Con dimensioni di 49,1 x 49,1 x 12,9 mm e un peso di soli 68 grammi, il Watch 4 Pro Space Edition vanta uno schermo AMOLED LTPO da 1,5 pollici con una risoluzione di 466 x 466 pixel e 310 PPI. Huawei ha pensato anche ad una serie di quadranti personalizzati a tema, per rendere l'esperienza completa a 360°.

Vanta una serie di funzioni progettate per migliorare l'esperienza dell'utente. Dalla presenza di Wi-Fi e GPS alla funzionalità eSIM e al Bluetooth 5.2, offre versatilità nelle opzioni di connettività. Inoltre, lo smartwatch incorpora tutti i sensori che già erano presenti nella versione classica di questo modello. Dal battito cardiaco all'ossigenazione del sangue, passando per il tracciamento del sonno e arrivando alle svariate modalità di allenamento, questo orologio non è pensato solo come oggetto di stile ma anche come compagno ideale per il monitoraggio del benessere personale e dall'attività fisica.

Il dispositivo è dotato di funzionalità di ricarica wireless e offre un'impressionante durata della batteria, che può arrivare a 12 giorni con l'uso normale e a 21 giorni in modalità ultra-long battery life. Compatibile con Android 8.0, iOS 13.0, HarmonyOS 2.0 e successivi, garantisce una compatibilità perfetta su diverse piattaforme.

Potete acquistare il Huawei Watch 4 Pro Space Edition da Huawei Store al prezzo di 649,00 euro, un prezzo decisamente non per tutti ma in linea con le altre proposte premium del marchio.