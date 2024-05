HUAWEI Watch FIT 3 + auricolari TWS FreeBuds SE 2! Un bundle imperdibile a soli 159€!

Se siete utenti Android in cerca di un affare davvero da non perdere tra le numerose pagine di offerte Amazon, allora vi suggeriremmo di non lasciarvi scappare questa ottima offerta che, al prezzo di 159,00€, vi permetterà di acquistare in un colpo solo sia il bellissimo smartwatch Huawei Watch FIT 3 e gli ottimi auricolari Huawei FreeBuds SE 2! Una combinazione dal valore di quasi 200 euro ma che, in questo modo, vi permetterà uno sconto pari al 20% che, volendo, corrisponde a circa il costo totale degli auricolari che, in tal modo, sono praticamente regalati!

Bundle Huawei Watch FIT 3 + Huawei FreeBuds SE 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle messo in piedi da Amazon è un'occasione d'oro per chiunque sia alla ricerca tanto di un bellissimo smartwatch, quanto di un paio di ottimi auricolari. Non c'è dubbio, infatti, che se si parla di Huawei si parla di un brand che, anche al netto delle difficoltà della sua carriera più recente, è riuscito comunque a mantenere una posizione solida sul mercato, proponendosi come una delle migliori alternative per rapporto qualità/prezzo nel campo dei dispositivi smart. In tal senso, anche qui parliamo di due ottimi prodotti, caratterizzati da caratteristiche tecniche di primissima qualità, e che facilmente possono incontrare le esigenze di qualsiasi utente Android, pur essendo Huwaei ormai lontana da tale sistema operativo.

Più nello specifico, da un lato avrete Huawei Watch FIT 3, uno smartwatch dai bordi arrotondati e chiaramente ispirato alla tradizione Apple, e che vanta un display AMOLED da 1.82" con una risoluzione di 347 PPI e una luminosità massima di 1500 nits, offrendo una visualizzazione chiara e vivida. Un dispositivo, per altro, capace di garantire non solo ottime prestazioni per un utilizzo quotidiano, ma ideale anche in un ambiente sportivo, essendo dotato di un set di sensori capaci di garantire un monitoraggio completo dell'attività fisica e della salute, con la possibilità di tracciare calorie, frequenza cardiaca, livello di SpO2 e molto altro 24 ore su 24. La sua capacità di suggerire sport e attività basandosi sulle abitudini dell'utente lo rende uno strumento ideale per mantenere uno stile di vita attivo e sano con facilità. Inoltre, supporta oltre 100 modalità di allenamento diversi, soddisfacendo le esigenze di ogni tipo di utente. Questo lo rende particolarmente indicato per chi è interessato a migliorare la propria forma fisica oppure a mantenere sotto controllo i propri parametri di salute in maniera innovativa e efficiente.

Dall'altro, invece, avrete gli splendidi auricolari TWS Huawei FreeBuds SE 2, pensati per offrire il massimo del comfort e della qualità audio e caratterizzati, anzitutto, da una durata della batteria fino a 40 ore, coadiuvata da un sistema di rapida carica che, in meno di 10 minuti, vi garantirà fino a 3 ore di riproduzione!

Parliamo, inoltre, di auricolari dotati di altoparlanti che hanno superato 26 rigidi test di affidabilità, garantendo un audio stabile e di alta qualità in ogni momento. Un prodotto ottimo, dal peso leggerissimo (appena 3,8 grammi per auricolare) e certificati anche IP54, il che li rende resistenti a polvere e schizzi, e dunque perfetti per gli allenamenti e le attività all'aperto!

Insomma, ad un prezzo a dir poco concorrenziale vi porterete a casa due splendidi prodotti, garantiti dalla qualità tipica dei prodotto Huawei e venduti, fino ad esaurimento scorte, ad un prezzo molto conveniente, motivo per cui vi suggeriremmo di non indugiare oltre, e di provvedere subito all'acquisto di questo bundle, prima che esso vada esaurito o, peggio, che l'offerta termini del tutto!

