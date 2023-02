Siete alla ricerca di un nuovo smartwatch che vi accompagni sia nelle faccende quotidiane che nello sport, tenendo traccia dei vostri progressi e motivandovi a fare sempre meglio? In tal caso vi consigliamo di dare un’occhiata a un fantastico modello Huawei, oggi protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon.

Lo Huawei Watch GT 3 è infatti disponibile a soli 239,90€ invece di 289,90€; si tratta di uno sconto del 17%, che vi permetterà di risparmiare ben 50,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare anche per il pagamento in 5 rate senza interessi, rendendo la spesa ancor più accessibile. Questo modello rappresenta la promozione più interessante tra quelle proposte da Amazon, dato che tanti altri smartwatch e smartband Huawei sono super scontati nella sezione dedicata al brand. Troverete infatti modelli in ribasso fino al 26%, quindi è il momento perfetto per fare acquisti per tutta la famiglia!

Il Watch GT 3 diventerà un vero e proprio coach per la vostra salute, dato che valuterà le vostre capacità motorie e, indipendentemente dal vostro livello, principiante o esperto, creerà un piano personalizzato di allenamento. Vi aiuterà dunque a raggiungere i vostri obiettivi, che essi siano partecipare a una gara o semplicemente migliorare le prestazioni fisiche.

Lo smartwatch supporta più di 100 modalità sport e si occupa di monitorare tutti i vostri allenamenti, fornendovi informazioni su parametri come il battito cardiaco, le calorie bruciate, i chilometri percorsi e molto altro. Inoltre, nel corso della giornata fornirà automaticamente 24 ore su 24 la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, uno dei parametri vitali fondamentali per capire l’andamento della vostra salute.

Oltre che per il supporto durante l’attività fisica, potrete utilizzare l’Huawei Watch GT 3 anche per riprodurre musica, effettuare telefonate tramite il microfono integrato, controllare le notifiche e molto altro. Infine, la batteria di lunga durata vi assicurerà fino a 14 giorni di utilizzo, e per ricaricarlo potrete sfruttare la comodissima ricarica wireless.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

