HyperOS 2.0 è in arrivo, Xiaomi prepara i suoi server

Xiaomi si prepara a lanciare HyperOS 2.0, l'attesa nuova versione del sistema operativo introdotto per la prima volta nell'ottobre 2023 come sostituto del MIUI. Si tratta di un'evoluzione significativa nell'ecosistema software di Xiaomi, segnando un nuovo capitolo per il produttore di dispositivi. Le recenti modifiche al server degli aggiornamenti indicano chiaramente la preparazione per il rilascio imminente di questa versione.

Sul server OTA di Xiaomi è stata scoperta una nuova estensione chiamata [OSBigversion]. Questa nuova estensione specifica le versioni di HyperOS. Ad esempio, se si utilizza HyperOS 1.0, l'estensione verrà visualizzata come [OSBigversion] => 1.0. Oppure, se si utilizza HyperOS 2.0, l'estensione verrà visualizzata come [OSBigversion] => 2.0.

In precedenza non esisteva un'estensione OSBigversion, ma solo l'estensione [Bigversion] per le versioni principali di MIUI. Questa estensione Bigversion specificava le versioni principali di MIUI. Ad esempio, se si utilizzava la MIUI 14, veniva visualizzata come [bigversion] => 14.

Questa estensione viene aggiunta al server OTA per differenziare le nuove versioni di HyperOS. Con la nuova estensione, le nuove versioni di HyperOS arriveranno senza problemi sul vostro dispositivo. Ciò indica che lo sviluppo di HyperOS 2.0 è ufficialmente iniziato.

Inoltre, le versioni di HyperOS hanno numeri di build che iniziano con V816. La MIUI è stata rilasciata per la prima volta il 16.8.2010. Pertanto, Xiaomi ha impostato il numero di build su V816.

Il cambiamento suggerisce un'imminente chiusura della fase di beta testing privata, con l'apertura verso i test beta pubblici. In altre parole, Xiaomi sta avanzando verso la fase di beta testing stabile di HyperOS 2.0. Si specula che HyperOS 2.0 potrebbe essere lanciato insieme ad Android 15 o, in alternativa, potrebbe essere rilasciato a ottobre 2024 insieme alla serie Xiaomi 15.

Recentemente, HyperOS 1.5 è stato oggetto di critiche per una discrepanza nelle versioni visualizzate sui server. I controlli hanno rivelato che, mentre le altre versioni indicano 1.0, l'update di HyperOS 1.5 è stato indicato come 0.0, una discrepanza che ha sollevato questioni sulla sua esistenza effettiva. Questa situazione è ora stata chiarita con l'introduzione della nuova nomenclatura nei server di aggiornamento.

Sebbene i dettagli specifici di HyperOS 2.0 non siano ancora stati rivelati, è ragionevole aspettarsi miglioramenti significativi e nuove funzionalità che si costruiranno sulle fondamenta di HyperOS 1.0. Tra le aree di focus principali, ci si aspetta una manutenzione preventiva delle prestazioni, un'affinamento dell'esperienza utente e un'integrazione più profonda con l'ecosistema hardware di Xiaomi. La comunità Xiaomi attende con impazienza ulteriori annunci e le date ufficiali di rilascio.