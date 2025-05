Wireless chi? Se il cavo è il tuo stile, questi auricolari fanno per te (e costano meno)

Se siete tra coloro che non hanno mai ceduto al fascino del wireless e preferiscono la stabilità e l’affidabilità del buon vecchio cavo, gli auricolari HyperX Cloud II potrebbero fare al caso vostro. Con uno sconto del 30%, scendono a soli 27,99€ rispetto al prezzo originale di 39,99€. Un’occasione perfetta per chi desidera una qualità audio di alto livello senza compromessi e senza dover ricaricare continuamente un dispositivo.

Auricolari HyperX Cloud, chi dovrebbe acquistarli?

Dotati di un connettore AUX da 3,5 mm con angolazione a 90° e un cavo lungo 1,2 metri, questi auricolari garantiscono una connessione stabile e priva di interferenze, ideale per chiamate nitide, sessioni di gaming o semplice ascolto musicale. Il pulsante multifunzione posizionato sul cavo consente di rispondere alle chiamate o gestire la riproduzione musicale con un semplice tocco, rendendo l’esperienza ancora più comoda e intuitiva.

A livello tecnico, gli HyperX Cloud II si distinguono grazie a driver dinamici da 14 mm con magneti al neodimio, in grado di offrire un suono coinvolgente e potente. Il design è pensato per il massimo comfort: con quattro set di gommini di diverse dimensioni, ciascuno può trovare la vestibilità ideale per lunghe sessioni di utilizzo senza fastidi. Il peso contenuto di soli 20 grammi li rende anche facilmente trasportabili.

Compatibili con una vasta gamma di dispositivi (PC, Steam Deck, Nintendo Switch e smartphone con uscita da 3,5 mm), questi auricolari rappresentano una scelta versatile e conveniente per chi vuole un audio affidabile. Se il filo è il vostro stile, HyperX ha pensato proprio a voi.