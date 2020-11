I migliori prodotti in sconto su Smart Generation

Smart Generation è un’azienda Italiana nata nel 2015. La passione per la tecnologia e la sostenibilità ambientale si sono incontrate per dare vita ad una realtà molto importante che opera nel campo della vendita di dispostivi ricondizionati.

L’obiettivo di Smart Generation è quello di rivendere dispositivi ancora validi, ricondizionati, in modo tale da abbassare non solo il prezzo d’acquisto, ma anche da recuperare un prodotto ancora perfettamente funzionante e che ha tanto da dare. L’iter del ricondizionamento dei prodotti è preciso ed accurato, con un occhio di riguardo alla qualità a cui il cliente andrà incontro con l’acquisto.

I migliori prodotti da Smart Generation

Apple iPhone 7

iPhone 7 è stato il primo smartphone di Apple a “perdere” il tasto Home fisico per guadagnare la nuova versione del Touch ID capacitiva, in grado di restituire in maniera tattile e precisa la sensazione di un click con il Taptic Engine. IPhone 7 è stato anche il primo smartphone di Apple ad essere resistente all’acqua e alla polvere, raggiungendo una certificazione IP67, ovvero impermeabilità fino ad 1 metro di profondità per 30 minuti. Infine, la sua speciale versione Product Red è stata un’icona per l’aiuto alla lotta all’AIDS attraverso la raccolta fondi per l’organizzazione no-profit RED.

Apple iPhone 8

iPhone 8 appartiene all’undicesima generazione di smartphone sviluppata da Apple, l’ultimo esemplare ad avere un display da 4,7 pollici di tipo standard e un sistema di riconoscimento biometrico Touch ID – fatta eccezione per iPhone SE 2020, arrivato sul mercato qualche mese fa. Inoltre, iPhone 8 è stato anche il primo smartphone dell’azienda ad essere compatibile con la ricarica veloce e quella Wireless, grazie all’introduzione del vetro nella parte posteriore. La ricarica senza fili è regolata dallo Standard aperto e universale Qi.

Apple iPhone X

iPhone X è stato importante per tanti motivi, tra cui l’assegnazione del titolo di smartphone del decennale. Con lo slogan “il futuro può cominciare”, il dispositivo appariva completamente bezel-less con una sola tacca a contenere fotocamera frontale, relativi sensori e il nuovo sistema biometrico 3D Face ID. Quest’ultimo ha sostituito il Touch ID ed è addirittura più sicuro, con una percentuale infinitamente ridotta di errore. IPhone X ha gettato le basi per il design dei modelli successivi.

Apple iPhone Xr

iPhone Xr è stato il primo smartphone di Apple a sostituire la funzionalità 3D Touch sul display con il nuovo Haptic Touch. In questo modo veniva replicata la funzionalità degli iPhone precedenti, tramite delle vibrazioni aptiche del taptic engine. Apple ha dotato lo smartphone di impermeabilità IP67 e della possibilità, ancora una volta, di contribuire alla lotta contro l’AIDS con l’acquisto del Product Red. È uno degli smartphone Apple più colorati di sempre.

Apple iPad Pro 12.9 1° gen

La prima generazione di iPad Pro si apre con un modello avente un display da 12,9 pollici e un tasto Touch ID fisico. iPad Pro fa da apripista ai nuovi dispositivi, dedicati agli utenti più esigenti, con l’introduzione della prima generazione della Apple Pencil. Con gli accessori dedicati aumenta la produttività: pensiamo ad esempio alla tastiera meccanica Smart Keyboard Folio, che aiuta notevolmente a scrivere lunghi testi e che mantiene il tablet in posizione obliqua.

Apple Mac Mini metà 2010

In principio l’obiettivo di Apple con Mac Mini era quello di sbaragliare la concorrenza di IBM, fornendo solo la “macchina” e dando la possibilità al cliente di utilizzare eventuali monitor, tastiere e mouse già in suo possesso. È stato uno dei prodotti più silenziosi in commercio, con i suoi 22 dB di rumorosità in massimo carico di utilizzo. Steve Jobs lo volle realizzare di forma quadrata, così da ricordare il suo progetto Cube, PC venduto agli albori degli anni 2000.

Apple MacBook Air 13.3 inizio 2015

MacBook Air è un computer portatile che Apple produce dal 2008. La società di Cupertino ha puntato tantissimo sull’estetica e i prodotti al lancio sono sempre stati incredibilmente leggeri e sottili. A differenza dei precedenti MacBook, il logo Apple nella parte posteriore si spegne per diventare più sobrio e delicato. MacBook Air dispone anche di una batteria a lunga durata che, nelle sue varie generazioni, si è sempre mantenuta intorno ad una media di 8 ore di autonomia in utilizzo misto.

Apple iMac 21.5 Full HD fine 2013

Apple iMac è una famiglia di dispositivi all-in-one che la società di Cupertino ha introdotto alla fine degli anni ’90, con l’idea di dare maggior risalto all’estetica, in quegli anni considerata una caratteristica secondaria rispetto all’hardware. In questa tipologia di prodotti, tutto è incluso nel monitor o, per meglio dire, nel case che ospita anche il monitor. Con il passare del tempo questo aspetto è stato ulteriormente mitigato, andando a creare modelli sempre più compatti e di design, in linea con le richieste dei consumatori.

Apple iMac 21.5 Full HD fine 2015

Ancora all-in-one e ancor più potente. Apple ha introdotto a fine 2015 il nuovo iMac con qualche piccola novità in relazione a dimensioni e design, entrambi più compatti. Il prodotto ha fatto uso dei longevi ed affidabili processori Intel Broadwell e il display da 21,5 pollici ancora oggi è davvero all’altezza con una risoluzione di display Full HD. Come per gli altri iMac, anche questo modello è stato seguito da altri all-in-one sempre più compatti e di design. Il peso del prodotto è importante, ma pian piano anche questo aspetto è andato via via migliorando.

Apple iMac 21.5 4K fine 2015

Sempre all-in-one ma un iMac che passa da un display Full HD ad un display 4K per aumentare la risoluzione del pannello e con essa anche la produttività con una dimensione degli elementi a schermo capace di includerne un numero maggiore. Design identico al precedente ma con configurazioni più avanzate per quanto riguarda memoria di archiviazione e RAM. L’all-in-one di Apple possiede un sistema di aerazione e smaltimento del calore molto valido che, tramite le ventole, spinge l’aria calda verso l’esterno.

A proposito di Smart Generation

Smart Generation è un’azienda siciliana con cui collaboriamo per testare prodotti e servizi, prima di promuovere alcune offerte. Potete leggere la nostra esperienza d’acquisto di un prodotto in questo articolo e le varie fasi per ricondizionare un dispositivo a questo link. Tra le informazioni aggiuntive: