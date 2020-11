I migliori smartphone realme da acquistare da Unieuro

Il Black Friday non è solo Amazon. Le grandi catene di elettronica stanno proponendo in questi giorni sconti interessanti su ogni tipologia di prodotto. Tra questi c’è Unieuro che ha a catalogo gli smartphone realme, su cui sta attuando delle promozioni da non farsi scappare. I dispositivi del produttore cinese sono tra i migliori che è possibile acquistare nelle rispettive fasce di appartenenza.

Non a caso, realme è il brand che ha registrato la maggiore crescita nel mercato smartphone negli ultimi dodici mesi, nonostante la pandemia. Tutto ciò grazie alla filosofia della casa asiatica di proporre dispositivi performanti a prezzi accessibili, integrando tecnologie solitamente destinate a prodotti più costosi. Come detto, sono tanti i dispositivi disponibili sullo store online e fisico di Unieuro. Per questo motivo, abbiamo deciso di selezionare i tre migliori smartphone realme da acquistare da Unieuro.

realme 7 Pro

Lo smartphone dall’abito elegante che convince. È così che abbiamo definito realme 7 Pro nella nostra recensione. Questo perché arriva con una scheda tecnica molto interessante per la fascia di prezzo di appartenenza. Il cuore pulsante è lo Snapdragon 720G, uno dei processori migliori targati Qualcomm, abbinato a ben 8 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna espandibile. Peraltro, potrete utilizzare una seconda SIM senza dover rinunciare all’espansione di memoria grazie alla presenza di uno slot a tre.

Bellissimo l’ampio display Super AMOLED da 6,5 pollici che gode di una frequenza di campionamento al tocco di 180Hz, che farà la gioia dei videogiocatori. Soddisfacente anche dal punto di vista del comparto fotografico con quattro fotocamere posteriori (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e una fotocamera anteriore da 32 MP. Ottima l’autonomia garantita dalla batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W, tra le più veloci sul mercato, che in soli 34 minuti ricarica il dispositivo da 0 a 100%.

Arrivato di recente sul mercato a 319,99 euro, è acquistabile fino al 30 novembre a 279,90 euro.

» Clicca qui per acquistare realme 7 Pro 8/128 GB da Unieuro a 279,90 euro

realme 6

È probabilmente lo smartphone che ha decretato il grande successo di realme in Italia. Realme 6 incarna alla perfezione la filosofia dell’ottimo rapporto qualità/prezzo del marchio cinese. Le novità rispetto al modello precedente sono tante: a partire dal chip NFC fino alla porta Type-C. Il punto di forza è il display LCD da 6,5 pollici caratterizzato da una frequenza di aggiornamento a 90Hz, un elemento più unico che raro attualmente nella fascia di prezzo di appartenenza.

Eccellente l’autonomia offerta dalla batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W che assicura una ricarica completa in meno di 55 minuti. Ottime le prestazioni del processore MediaTek Helio G90T così come quelle del comparto fotografico composto da quattro sensori posteriori (64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) e uno anteriore da 16 MP. Insomma, è tra i migliori smartphone che è possibile acquistare al di sotto dei 200 euro.

Arrivato sul mercato a 229,90 nella configurazione che prevede 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, è acquistabile fino al 3 dicembre a soli 169 euro.

» Clicca qui per acquistare realme 6 4/64 GB da Unieuro a 169 euro

realme C3

Realme C3 è il prodotto ideale per chi desidera uno smartphone affidabile e performante spendendo poco più di 100 euro. Il tutto è mosso da un soddisfacente processore MediaTek Helio G70 abbinato a 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile, un quantitativo non scontato da trovare in questo segmento. L’ampio display da 6,5 pollici vi permetterà di godervi appieno la navigazione così come i vostri migliori contenuti.

Anche in questo caso, uno dei punti di forza è dato dall’autonomia sopra la media grazie alla scelta di integrare una capiente batteria da ben 5.000 mAh. Sul retro sono state implementate due fotocamere: un sensore principale da 12 Megapixel abbinato a un secondo da 2 Megapixel. Mentre la fotocamera anteriore da 5 Megapixel è stata inserita all’interno di un discreto notch a goccia. Se siete alla ricerca di uno smartphone economico, non fatevelo scappare.

Arrivato sul mercato a 159,99 euro, è acquistabile in sconto a 129 euro.

» Clicca qui per acquistare realme C3 3/64 GB da Unieuro a 129 euro