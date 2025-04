I nuovi Sony ULT fanno contenti proprio tutti: le novità

Sony amplia la sua linea ULT POWER SOUND con tre nuovi speaker pensati per chi cerca un'esperienza sonora immersiva e potente. L'espansione della gamma, che include i modelli ULT TOWER 9, ULT TOWER 9AC, ULT FIELD 5 e ULT FIELD 3, rappresenta l'ultima evoluzione nella ricerca dell'azienda giapponese di riprodurre l'emozione di un concerto dal vivo direttamente nelle case o all'aperto. Ad accompagnare questo lancio, una partnership d'eccezione con una delle superstar più influenti della musica contemporanea: Post Malone, che diventa il volto della campagna "For The Music".

"La serie ULT POWER SOUND è pazzesca, dovrebbero provarla tutti", afferma Post Malone, nuovo testimonial d'eccezione scelto da Sony per rappresentare la sua innovativa linea audio. La partnership con l'artista multiplatino non è casuale: la sua capacità di attraversare generi musicali diversi rispecchia la versatilità dei nuovi dispositivi. "Ho sempre voluto che la musica fosse personale", spiega l'artista, "e questa collaborazione con Sony è un'occasione per creare qualcosa che avvicini le persone alla musica in modo reale".

Questi diffusori rappresentano una svolta per chi cerca un audio potente ma al tempo stesso di qualità. Le caratteristiche tecniche puntano a trasformare qualsiasi ambiente in una vera e propria esperienza da concerto, con un particolare focus sui bassi profondi e sulla diffusione a 360 gradi del suono.

Oltre ai diffusori, la gamma si arricchisce anche dei microfoni wireless ULTMIC1, progettati per chi ama il karaoke e studiati per integrarsi perfettamente con i modelli ULT. La semplicità di connessione, attraverso dongle che si inseriscono direttamente negli speaker della serie, permette di trasformare qualsiasi ritrovo in un palcoscenico personale con una qualità vocale nitida e professionale.

I modelli ULT FIELD 5 e ULT FIELD 3 sono la risposta di Sony alla crescente domanda di speaker portatili ad alte prestazioni. Caratterizzati da un design compatto ma potente, questi dispositivi sono pensati per accompagnare gli utenti nei loro spostamenti. La tracolla removibile, che consente diverse modalità di trasporto – sulla spalla, al fianco o sulla schiena – li rende compagni ideali per avventure all'aperto, che si tratti di un giro in bicicletta o di una giornata in spiaggia.

La resistenza agli elementi è uno dei punti di forza di questi modelli: con certificazioni IP66 e IP67, sono impermeabili e resistenti alla polvere, persino all'acqua salata. Questo significa poterli utilizzare senza preoccupazioni anche in contesti estremi come piscina, spiaggia o durante attività sportive all'aperto. L'autonomia impressionante – fino a 25 ore per ULT FIELD 5 e 24 ore per ULT FIELD 3 – elimina l'ansia da ricarica anche durante le giornate più lunghe.

Il modello ULT FIELD 5 rappresenta il punto di equilibrio perfetto tra portabilità e potenza sonora. Grazie alla tecnologia X-Balanced speaker e ai radiatori passivi ottimizzati, offre bassi ricchi e profondi in un formato trasportabile. La presenza di un tweeter dedicato garantisce inoltre un'ottima resa delle alte frequenze. Per chi cerca un formato ancora più compatto, ULT FIELD 3 sorprende per la sua capacità di produrre un suono potente nonostante le dimensioni ridotte, grazie al design del driver attivo a 2 vie.

Entrambi i modelli sono disponibili in diverse colorazioni – Black e Off White per ULT FIELD 5, a cui si aggiunge Forest Grey per ULT FIELD 3 – permettendo così di abbinare la tecnologia al proprio stile personale. La versatilità è ulteriormente ampliata da funzioni come Party Connect, che permette di sincronizzare più diffusori, e la multipoint connection per collegare simultaneamente dispositivi diversi.

Per chi cerca una soluzione domestica che trasformi qualsiasi stanza in un club, Sony propone i modelli ULT TOWER 9 e ULT TOWER 9AC. Questi diffusori a torre rappresentano il vertice della gamma in termini di potenza e qualità sonora. La differenza sostanziale tra i due modelli risiede nell'alimentazione: mentre ULT TOWER 9 offre libertà di movimento grazie alla batteria con autonomia di 25 ore, ULT TOWER 9AC richiede connessione alla rete elettrica ma garantisce in cambio una potenza sonora ancora superiore.

L'esperienza d'ascolto è arricchita dalla tecnologia 360° Party Sound, che distribuisce uniformemente il suono in ogni angolo della stanza. Questa diffusione omnidirezionale è resa possibile da un sistema complesso che include quattro tweeter – posizionati sia nella parte anteriore che posteriore – e due diffusori per le frequenze medie, oltre all'unità X-Balanced Speaker che garantisce un suono chiaro anche ai volumi più elevati.

La mobilità non è stata trascurata, nonostante le dimensioni importanti: entrambi i modelli sono dotati di maniglia per il sollevamento e rotelle per il trasporto, permettendo di spostare facilmente la festa da una stanza all'altra. L'integrazione con la TV, grazie alla funzione TV Sound Booster, trasforma questi diffusori in sistemi versatili che migliorano l'esperienza non solo musicale ma anche cinematografica.

La personalizzazione dell'esperienza sonora è affidata al pulsante ULT, presente su tutti i modelli della gamma, che nei diffusori a torre offre due modalità distinte: ULT1 per bassi profondi a bassa frequenza e ULT2 per bassi più incisivi e potenti. A completare l'esperienza, le luci 360° Party create un display luminoso sincronizzato con la musica, trasformando l'ascolto in un vero e proprio spettacolo multisensoriale. L'intera gamma ULT POWER SOUND, inclusi i nuovi modelli presentati, sarà disponibile nei negozi a partire da aprile 2025.