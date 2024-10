Il 2025 è l'anno della rivoluzione eSim nell'IoT

L'adozione delle eSIM nei dispositivi IoT è prevista in crescita a partire dalla seconda metà del 2025, con un incremento significativo delle spedizioni di moduli IoT cellulari che integrano questa tecnologia. Questo trend è stato evidenziato da un'analisi di IoT Analytics, che sottolinea come la transizione verso le eSIM offra numerosi vantaggi in termini di provisioning remoto, connettività globale e sicurezza potenziata.

Questa tecnologia, che permette la programmazione remota e il cambio over-the-air dei profili di rete, promette di semplificare e rendere più affidabile la connettività degli oggetti connessi. Le eSIM, integrate direttamente nell'hardware dei dispositivi IoT cellulari, sono progettate per superare le limitazioni delle tradizionali schede SIM, eliminando gli oneri legati al cambio fisico di queste ultime in diverse regioni o paesi.

Le eSIM rappresentano più di un semplice progresso tecnologico, sono un vero e proprio cambiamento nel modo in cui i dispositivi comunicano tra loro e con le reti.

yuragolub @ 123rf

Attualmente, secondo le rilevazioni di IoT Analytics, solo un terzo dei moduli IoT cellulari sono equipaggiati con eSIM. Tuttavia, diversi problemi di interoperabilità e di complessità degli standard hanno rallentato una più ampia diffusione. Le specifiche SGP.31 e SGP.32 introdotte dalla GSMA mirano a risolvere queste problematiche, favorendo l'integrazione tra le tecnologie IoT consumer e quelle machine-to-machine (M2M) utilizzate in ambito aziendale.

Con l'imminente piena commercializzazione delle specifiche SGP.32 nel 2025, si attende un'accelerazione nell'adozione delle eSIM. Queste nuove specifiche offriranno funzionalità avanzate, necessarie per supportare una più ampia adozione nel settore e l'aggiornamento delle infrastrutture. Gli analisti prevedono che i test significativi, la necessità di integrazione e la conformità interpartes saranno superati, per permettere una transizione più fluida e con minore impatto negativo sulla continuità operativa.

Questo progresso nel campo delle eSIM non soltanto aumenterà l'efficienza dei dispositivi IoT ma cambierà significativamente il mercato IoT cellulare, trasformando le dinamiche di connettività, scalabilità e sicurezza su scala globale.