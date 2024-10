Il gioco di corse migliore per Android è esclusiva di pochissimi smartphone

GRID Legends, noto titolo per console e PC, arriverà su Android nel dicembre 2024, ma avrà requisiti di sistema piuttosto stringenti. Secondo quanto riportato nella pagina del Google Play Store, il gioco sarà compatibile esclusivamente con dispositivi equipaggiati con i processori Snapdragon 8 Gen 2 o Snapdragon 8 Gen 3.

Questa scelta di limitare il supporto solo ai chipset Snapdragon di fascia alta esclude automaticamente tutti i dispositivi con chip Exynos di Samsung, Tensor di Google e MediaTek, che sono comunque considerati di fascia alta. Si tratta di una strategia non molto comune nello sviluppo di giochi per Android, che tende generalmente ad includere una vasta gamma di dispositivi, inclusi quelli di gamma media.

Per evitare delusioni, i dispositivi non in grado di eseguire il gioco secondo gli standard richiesti saranno esclusi dalla possibilità di acquisto

L'esclusione di questi chipset potrebbe deludere molti utenti che possiedono dispositivi di ultima generazione ma non basati su Snapdragon, come il Samsung Galaxy S24 italiano o il Google Pixel 9. Gli sviluppatori di Codemasters hanno probabilmente optato per concentrarsi sui chip Snapdragon per facilitare il processo di ottimizzazione del gioco per Android. Tuttavia, vi è la speranza che in futuro possano essere fatti degli aggiustamenti per permettere anche ai telefoni di fascia media di supportare il gioco.

GRID Legends verrà venduto a 10,99 euro, un prezzo significativamente inferiore rispetto a quello per le versioni console. Questa versione includerà anche tutti i contenuti scaricabili disponibili per le versioni console, offrendo così un valore aggiunto notevole per gli utenti Android con i dispositivi supportati.