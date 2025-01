Il nuovo visore di Samsung arriverà prima del previsto

Samsung e Google hanno presentato un nuovo visore VR al Galaxy Unpacked event, entrando in competizione diretta con l'Apple Vision Pro. Il dispositivo, ancora senza nome, utilizzerà un chipset Qualcomm e funzionerà con Android XR, un nuovo sistema operativo per la realtà estesa.

Il visore di Samsung e Google offrirà funzionalità di realtà mista, consentendo agli utenti di vedere sia l'ambiente circostante che elementi virtuali sovrapposti. Sarà possibile passare facilmente dalla realtà mista a quella completamente virtuale. Android XR porterà anche le popolari app di Google sul dispositivo, con Google Maps che appare particolarmente futuristica nell'ambiente virtuale.

Samsung dice che avremo più dettagli sul visore entro fine anno.

Sebbene non siano stati rivelati molti dettagli tecnici, Samsung ha annunciato che il visore sarà disponibile entro la fine dell'anno. L'azienda dovrà trovare un equilibrio tra prestazioni e costo per attirare i consumatori, oltre a garantire un elevato comfort per l'utilizzo prolungato.

Il nuovo visore di Samsung e Google si pone come diretto concorrente dell'Apple Vision Pro. Dopo i risultati di vendita deludenti del dispositivo Apple, Samsung ha l'opportunità di perfezionare il proprio prodotto basandosi sui dati di mercato disponibili, come le aspettative degli utenti e il prezzo che sono disposti a pagare.

Questa mossa strategica potrebbe permettere a Samsung di realizzare uno dei migliori visori VR del 2025, con buone possibilità di creare un dispositivo che le persone utilizzeranno effettivamente in pubblico.

La collaborazione tra Samsung e Google, unita all'esperienza di Qualcomm nei chipset, potrebbe portare a un prodotto in grado di offrire un'esperienza immersiva di alta qualità a un prezzo più accessibile rispetto alla concorrenza. Tuttavia, solo il tempo, e ovviamente la futura presentazione che Smsung dovrà organizzare al meglio, potranno dirci se questo nuovo visore riuscirà a fare breccia nel mercato della realtà virtuale e mista, o se sarà nuovamente un prodotto di nicchia.