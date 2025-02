Il nuovo HUAWEI MatePad Pro 13.2” sbarca in Italia, il tablet per gli artisti è già scontato di 250€!

HUAWEI ha presentato oggi anche per l'Italia il nuovo MatePad Pro 13.2”, un tablet di fascia alta progettato per professionisti e creatori di contenuti. Con un display OLED PaperMatte, prestazioni elevate e una suite di accessori versatili, il MatePad Pro 13.2” si propone come un'alternativa ai PC tradizionali.

Il display OLED PaperMatte da 13,2 pollici è il fiore all'occhiello del nuovo MatePad Pro. Grazie alla tecnologia di incisione antiriflesso a nanoscala, lo schermo riduce i riflessi e l'affaticamento degli occhi, rendendolo ideale per lunghe sessioni di lavoro o di studio. La stessa tecnologia la troviamo sul Huawei MatePad Pro 12.2" che abbiamo provato lo scorso anno.

Con una risoluzione 2,8K, una luminosità di picco di 1000 nit e un rapporto schermo-corpo del 94%, il display offre un'esperienza visiva di alta qualità, con colori vividi e dettagli nitidi.

HUAWEI MatePad Pro 13.2” è mosso da un processore proprietario Kirin T92 di ultima generazione e da un'innovativa architettura di raffreddamento che aumenta le prestazioni di oltre il 30%. Questo garantisce fluidità e reattività anche durante l'utilizzo di applicazioni impegnative. La batteria da 10.100mAh offre un'autonomia di lunga durata e, grazie alla tecnologia HUAWEI SuperCharge, il tablet può essere ricaricato completamente in soli 65 minuti.

Per massimizzare la produttività, il MatePad Pro 13.2” è compatibile con la HUAWEI Smart Magnetic Keyboard, una tastiera che riproduce il layout di una tastiera tradizionale e offre un'esperienza di digitazione confortevole e precisa. Il tablet include anche applicazioni sviluppate da Huawei, come Huawei Notes e GoPaint, progettate per funzionare in sinergia con la M-Pencil NearLink, semplificando il processo creativo.

Con un peso di soli 580 grammi e uno spessore di 5,5mm, HUAWEI MatePad Pro 13.2” è un dispositivo elegante e portatile. Il lettore di impronte digitali laterale consente uno sblocco rapido e sicuro, mentre le nuove soluzioni software semplificano il download e l'installazione delle applicazioni.

Si presenta come un buon miglioramento del modello precedente, il HUAWEI MatePad Pro 13.2” originale, che ci era piaciuto tantissimo!

Prezzo, disponibilità e offerte

HUAWEI MatePad Pro 13.2” è disponibile su Huawei Store al prezzo di 1199,00 euro. Fino al 24 marzo, è possibile usufruire di uno sconto di 250 euro utilizzando il codice che trovate di seguito e ricevere in omaggio la M-Pencil e il mouse.