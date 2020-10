Il prossimo anno potrete ricaricare lo smartphone wireless a 100W

I progressi nel campo della ricarica rapida delle batterie ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, con produttori quali OnePlus, Oppo, Vivo, Xiaomi ma anche Samsung e Huawei che hanno implementato soluzioni innovative sempre più veloci per la ricarica degli smartphone. I miglioramenti hanno raggiunto a piccoli passi anche la ricarica wireless che negli ultimi dispositivi ha raggiunto wattaggi sempre più alti. Secondo un recente leak, il prossimo anno si riuscirà a sfondare il muro dei 100W anche senza collegare il vostro telefono con un cavo al caricatore!

Il leaker Digital Chat Station ha condiviso su Twitter un aggiornamento nel quale afferma di essere entrato in possesso di alcune informazioni provenienti dai laboratori dei produttori. Secondo le tabelle di marcia che avrebbe visto Digital Chat Station, i piani riguardo la ricarica wireless sarebbero quantomeno interessanti.

Le informazioni puntano al raggiungimento della velocità di ricarica di 100W anche senza fili già con i modelli del 2021, soluzione che permetterebbe di recuperare in pochissimi minuti tutta la capacità di cui potete avere bisogno per le vostre uscite.

Well, I watched the progress of the plans of several manufacturers' laboratories. The target power of wireless fast charging for new phones next year is one hundred watts.

— Digital Chat Station (@StationChat) October 12, 2020