Il tablet Blackview più scontato che abbiate mai visto: da 439€ a 119€

Se siete alla ricerca di un tablet con prestazioni più che soddisfacenti per l'uso quotidiano e a un prezzo incredibile, il Blackview Tab60 Pro è la soluzione che stavate cercando. Su Amazon, grazie a una combinazione di sconti, questo modello da 439€ è attualmente disponibile a soli 119€, un'opportunità che gli utenti non possono lasciarsi sfuggire. Ma come è possibile ottenere un sconto così vantaggioso?

Gli utenti devono seguire un semplice procedimento su Amazon. In primo luogo, è necessario selezionare il coupon da 100€ che si trova sotto il prezzo pieno del tablet. Successivamente, è possibile applicare un altro coupon che dimezza il prezzo del 50%, portando il tablet a soli 119€. Questa offerta combinata sarà valida fino al 16 febbraio, quindi è importante agire in fretta per non perdere questa occasione unica.

Blackview Tab60 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Blackview Tab60 Pro non è solo un tablet conveniente, ma offre anche caratteristiche tecniche che lo rendono ottimale per l'uso quotidiano. Con Android 15, questo modello offre un sistema operativo personalizzato, sicuro e più efficiente che mai. Grazie poi all’integrazione dell’intelligenza artificiale, il tablet è in grado di eseguire ricerche intelligenti, ottimizzare la qualità delle fotocamere e garantire un'esperienza utente sempre più intuitiva. Con un display IPS HD+ da 10,1 pollici e supporto per Widevine L1, il Tab60 Pro è perfetto per godersi contenuti video di alta qualità.

Oltre al prezzo, un altro dei punti di forza del Blackview Tab60 Pro è la sua connettività. A differenza di molti tablet che supportano solo il WiFi, questo è compatibile con la rete 4G, permettendo di rimanere connessi anche senza una connessione WiFi. Inoltre, la presenza di due slot per schede SIM consente di usare il tablet come un vero e proprio telefono, utile per rimanere sempre in contatto con familiari e amici. La batteria da 7700mAh offre un’autonomia più che sufficiente, con fino a 432 ore in standby o 36 ore di riproduzione musicale, così da non doversi preoccupare di rimanere senza carica durante la giornata.

Con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 2 TB, il Blackview Tab60 Pro è progettato per offrire prestazioni in grado di non deludere nessuno, soprattutto se queste provengono da un tablet acquistabile a soli 119€. Il merito va anche al processore octa-core Unisoc T606, ideale per soddisfare esigenze sia lavorative che ludiche.

Non è finita qui, perché il Blackview Tab60 Pro si fa apprezzare anche per il suo design sottile e leggero, con uno spessore di soli 8,5 mm e un peso di 543 grammi, rendendolo facile da trasportare e comodo da utilizzare con una sola mano. Dotato di una custodia protettiva, il tablet è progettato per resistere all’usura quotidiana. Inoltre, offre una serie di funzioni preinstallate, come WPS Office e modalità di produttività come PC 2.0 e Split View 2.0 per ottimizzare l'efficienza durante il lavoro. Per 119€, impossibile chiedere di meglio.

Vedi offerta su Amazon