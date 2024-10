Il teleobiettivo da 200MP di Vivo X200 Pro mostra i muscoli, guardate che foto!

Il Vivo X200 Pro, equipaggiato con il potente processore Mediatek Dimensity 9400, sarà presto svelato. Questo dispositivo mobile, parte della serie X200, attira l'attenzione non solo per le sue prestazioni elevate, ma anche per le sue capacità fotografiche eccezionali, grazie alla fotocamera principale con sensore Sony IM921 da 50MP e la straordinaria fotocamera con teleobiettivo periscopico e sensore da 200MP.

La fotocamera principale del Vivo X200 Pro si avvale di un sensore Sony IM921 da 50MP, realizzato con processo produttivo a 22nm. Sebbene tale sensore sia più piccolo rispetto al sensore del predecessore X100 Pro, beneficia di un'apertura f/1.57 che permette un ingresso maggiore di luce. Inoltre, il dispositivo include anche una fotocamera ultrawide da 50MP con sensore Samsung JN1.

La novità più eclatante riguarda però la fotocamera teleobiettivo da 200MP con sensore Samsung ISOCELL HP9 da 1/1,4 pollici, la quale ha lenti certificate Zeiss, con un'apertura f/2.67 e una lunghezza focale equivalente di 85mm.

Per dimostrare le capacità di questa fotocamera avanzata, Vivo ha scelto di immortalare l'atleta cinese di tennis Zheng Qinwen in azione. Impiegando una lunghezza focale equivalente di 230mm (quindi con un discreto zoom digitale) e una velocità di scatto di 1/1000ms, le fotografie realizzate mettono in risalto la capacità del dispositivo di catturare dettagli nitidi anche in situazioni di rapido movimento, il tutto da una notevole distanza.

Oltre alle impressionanti specifiche della fotocamera, il Vivo X200 Pro dovrebbe sfoggiare un display OLED da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, una batteria da 6000mAh con ricarica rapida a 90W e un chip dedicato all'elaborazione delle immagini sviluppato internamente. Con la presentazione ufficiale fissata per il 14 ottobre, vivo inizierà già dall'8 ottobre a raccogliere in Cina preordini non vincolanti per la serie X200.

Questo lancio rappresenta un passo significativo per Vivo, azienda appartenente al gruppo cinese BBK Electronics, che include altri noti produttori di smartphone come Oppo, iQOO, OnePlus e realme. Con queste nuove aggiunte alla sua linea di prodotti, Vivo si conferma come uno dei protagonisti nel competitivo mercato degli smartphone, spostando sempre più l'asticella delle prestazioni e delle funzionalità fotografiche.