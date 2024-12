Il tri-fold di Samsung si farà aspettare, l'azienda ritarda il lancio

Dopo il clamore suscitato dal lancio del Huawei Mate XT, il primo smartphone pieghevole tri-fold con display enorme, l'attenzione si è spostata su Samsung, leader nel mercato dei foldable. Si vociferava che l'azienda coreana stesse lavorando a un dispositivo simile, ma a quanto pare l'attesa sarà più lunga del previsto.

Secondo Ross Young, analista del settore display, il pieghevole a tre schermi di Samsung non arriverà sul mercato prima "dell'inizio del 2026". Questa previsione contraddice le indiscrezioni provenienti dalla Corea, che suggerivano un possibile lancio già nel 2025. Se la notizia fosse confermata, significherebbe un ritardo considerevole per il tanto atteso Galaxy Z Fold a due cerniere.

Stando alle indiscrezioni, il pieghevole tri-fold di Samsung adotterà un design con due cerniere interne, a differenza del Mate XT che presenta una cerniera interna e una esterna. Questa scelta suggerisce che Samsung potrebbe integrare un display esterno separato, utilizzabile come schermo principale quando il dispositivo è chiuso, proprio come avviene per gli attuali modelli Z Fold.

Si tratterebbe di una mossa intelligente, che risolverebbe uno dei punti deboli del Mate XT: l'utilizzo di una parte del fragile schermo pieghevole come display esterno, con conseguenti dubbi sulla durata nel tempo.

Nonostante il possibile ritardo di Samsung, il mercato dei pieghevoli tri-fold potrebbe presto animarsi. Un dirigente di OPPO ha rivelato, in un post poi cancellato, che l'azienda sta lavorando a un dispositivo simile. Anche HONOR sembra essere impegnata nello sviluppo di un pieghevole di questo tipo.

Quali sono le possibili ragioni del ritardo di Samsung? Le motivazioni possono essere molteplici:

Perfezionamento tecnologico: Samsung potrebbe volersi prendere più tempo per perfezionare la tecnologia delle cerniere e del display, garantendo la massima affidabilità e durata nel tempo.

Ottimizzazione del software: Un dispositivo con tre schermi richiede un'interfaccia utente e un'esperienza software dedicate. Samsung potrebbe essere al lavoro per ottimizzare il sistema operativo e le app in modo da sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo form factor.

Strategia di mercato: Il lancio di un prodotto innovativo come un pieghevole a tre schermi richiede una strategia di marketing accurata. Samsung potrebbe voler attendere il momento più opportuno per massimizzare l'impatto sul mercato.

Mentre l'attesa per il tri-fold di Samsung si prolunga, la competizione nel settore dei dispositivi pieghevoli si fa sempre più accesa. Resta da vedere se Samsung riuscirà a mantenere la leadership in questo mercato in rapida evoluzione, offrendo un prodotto innovativo e all'altezza delle aspettative.