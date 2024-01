Il vetro di Galaxy S24 Ultra è davvero più resistente ai graffi

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il primo telefono a sfoggiare la protezione Gorilla Armor per il display, secondo quanto annunciato durante l'evento Galaxy Unpacked. Si tratta di una delle (poche) differenze rispetto a Galaxy S23 Ultra, ma anche di una cosa piuttosto rilevante. Come abbiamo visto di recente, infatti, questo nuovo vetro riduce notevolmente i riflessi. E a quanto pare è anche molto più resistente - confermando come la serie Ultra di Samsung sia destinata a restare in cima alla classifica dei migliori smartphone.

La vera resistenza del materiale è stata verificata dal canale YouTube PBKreviews, che ha effettuato il test di durezza di Mohs. Il video di PBKreviews rivela che il Gorilla Armor dello S24 Ultra cede a graffi di livello otto, con solchi più profondi visibili al livello nove. Si tratta di due livelli in più rispetto al modello precedente, cioè il Galaxy S23 Ultra con vetro Victus 2.

PBKReviews ha anche testato la durezza del nuovo telaio in titanio di S24 Ultra. Il materiale si graffia al livello quattro, mostrando segni evidenti quando si utilizza uno scalpello di livello cinque. Un comportamento relativamente prevedibile per il titanio, che offre leggerezza e resistenza agli impatti, ma si graffia più o meno quanto l’alluminio di S23 Ultra e altri modelli.

Pertanto, mentre il vetro del Samsung Galaxy S24 Ultra può resistere a oggetti appuntiti, il telaio del telefono può accumulare graffi e segni. Se state pensando di prendere Galaxy S24, forse vale la pena di prendere anche una cover, o magari di sottoscrivere una garanzia aggiuntiva (la propone direttamente Samsung).