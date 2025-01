Iliad FLASH 210 2025: l’offerta 5G da 210 GB senza sorprese!

Iliad torna a stupire con l'offerta FLASH 210 2025, una proposta imperdibile che combina prestazioni elevate e totale trasparenza. Pensata per chi desidera il meglio della connessione mobile senza sorprese, questa promozione offre 210 GB di traffico dati utilizzabili su rete 4G/4G+ e 5G. Il 5G è disponibile nelle aree coperte e con dispositivi compatibili, garantendo una navigazione veloce e affidabile. E se superate la soglia? Con un semplice consenso, potrete continuare a navigare al costo di 0,90€ ogni 100MB, senza mai restare offline.

La promozione non si ferma qui. Oltre ai dati, avrete minuti e SMS illimitati verso numeri italiani, permettendovi di restare sempre in contatto con amici e familiari senza preoccupazioni. Per chi viaggia in Europa, Iliad include 13 GB dedicati in roaming e la possibilità di chiamare e inviare SMS illimitati nei paesi inclusi nell’offerta.

Un ulteriore punto di forza di FLASH 210 2025 è l’inclusione di minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali, una scelta perfetta per chi desidera mantenere legami con l’estero senza costi aggiuntivi. A tutto questo si aggiunge la possibilità di sfruttare il proprio piano dati come hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, senza costi nascosti o vincoli.

Iliad, fedele alla sua filosofia, garantisce che l’offerta non cambierà nel tempo, evitando spiacevoli sorprese in bolletta. L’attivazione è semplice e immediata, b o, per chi preferisce, recarsi in uno dei numerosi punti vendita presenti in Italia.

FLASH 210 2025 non è solo un’offerta, ma una promessa di qualità, convenienza e innovazione. Non lasciatevela sfuggire: passate a Iliad e scoprite il piacere di una connessione che si adatta alle vostre esigenze senza compromessi.

