iliad, gli utenti salgono a 8 milioni: in arrivo la rete fissa

iliad cresce ancora e supera quota 8 milioni di utenti in Italia. La soglia è stata raggiunta ufficialmente a settembre, al termine di un trimestre a dir poco soddisfacente per la società francese. Nel terzo trimestre del 2021, per l’appunto, i nuovi utenti sono stati in tutto 345 mila, con un fatturato pari a 207 milioni di euro. La quota di mercato, invece, si è attestata al 10,5%.

Tutti i dati sono in forte aumento rispetto al 2020: nel terzo trimestre, in particolare, i ricavi sono saliti del 21% (22,1%, contando anche i primi sei mesi). Il fatturato del Gruppo iliad, composto da nove controllate (Eir, Epic, Free, Free Mobile, Free Sénégal, iliad Italia, Monaco Telecom, Play, Salt Mobile) ha raggiunto 1,91 miliardi di euro, con una crescita del 34,6% rispetto al 2020 (i dati complessivi dei primi nove mesi parlano di 5,63 miliardi di euro, con una crescita di 34 punti percentuali). Determinante anche il consolidamento di Play in Polonia e di Free in Francia, che hanno portato iliad a superare i 40,8 milioni di utenti in Europa, di cui 33,7 milioni per la rete mobile e 7,1 milioni per la rete fissa.

iliad si presenta sul mercato come un operatore “rivoluzionario”: fin dal suo esordio nel 2018, iliad è riuscita a conquistare l’utenza italiana con offerte molto competitive. Ad oggi, la rete mobile di iliad conta oltre 8.200 siti attivi, in linea con l’obiettivo annuale di 8.500 nuovi siti.

In continua espansione anche la rete distributiva dell’operatore, con 23 Flagship Store, più di 1.500 Simbox diffusi all’interno degli iliad Corner e della grande distribuzione, oltre 450 iliad Point presso edicole e tabaccherie e circa 2 mila iliad Express presenti nella GD, nei supermercati e nelle librerie.

Il prossimo passo, ora, è il lancio dei suoi servizi di rete fissa, che potrebbe arrivare a breve o al massimo nei primi mesi del 2022.