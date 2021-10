Iliad guarda al futuro: sei personalità di spicco mostreranno la via

Si è appena costituito, e prenderà parte proprio oggi al primo incontro, il nuovo Advisory Board di Iliad, ossia il gruppo di lavoro incaricato di definire la visione strategica dell’operatore a livello imprenditoriale e di comunicazione.

Negli ultimi anni Iliad ha acquisito un ruolo sempre più di spicco all’interno del mondo delle comunicazioni mobili in Italia: sbarcato in Italia dalla Francia solo nel 2018, nel corso di pochi anni l’operatore si è distinto da subito per il suo range di offerte a prezzi altamente competitivi, che si distinguono per l’ottimo rapporto qualità prezzo.

Al giorno d’oggi la copertura di Iliad sul territorio italiano comprende la rete 4G e la nuova connettività 5G e copre ben il 99,6% della popolazione con oltre 7,8 milioni di abbonati. Dal punto di vista dell’interazione con il consumatore, Iliad è presente in tutte le principali città italiane per mezzo di punti vendita, Iliad Corner e Iliad Point.

Risale inoltre a pochi giorni fa la notizia di un prossimo ingresso di Iliad nel mercato della telefonia fissa con la tecnologia Fiber-to-the-Home (FTTH), frutto di una partnership con due delle aziende leader nel settore: FiberCop e Open Fiber.

Questa presenza capillare sul territorio si aggiunge alla presenza internazionale del Gruppo Iliad, divenuto ormai il sesto più grande operatore mobile sul territorio europeo. Per fare fronte a queste nuove sfide Iliad si affida a un nuovo Advisory Board, costituito da sei personalità di spicco del mondo dell’imprenditoria, dell’innovazione e della comunicazione. Ecco chi fa parte del nuovo gruppo di lavoro Iliad:

Barbara Cominelli: CEO JLL Italia; già COO di Microsoft e Director of Digital, Commercial Operations and Wholesale per Vodafone, nominata Business Person of the Year da Forbes.

Davide Dattoli: Co-Founder e CEO Talent Garden; membro del CdA di più realtà innovative, nominato da Wired come uno dei 5 Top innovator in Italia.

Innocenzo Genna: giurista specializzato in regolamentazione europea di Internet e telecomunicazioni; già Presidente di ECTA (European Competitive Telecommunications Association) e General Counsel di Tiscali.

Maria Latella: giornalista SkyTG24 e Radio24; editorialista de “Il Messaggero”; vincitrice del Premio America della Fondazione Italia – USA.

Antonio Perrucci: già in Telecom Italia, ex Vice Segretario Generale AGCOM; Direttore del Laboratorio sull’Ecosistema Digitale di Astrid e docente di Big Data all’Università LUMSA.

Francesco Profumo: presidente Fondazione Compagnia di San Paolo, Presidente

dell’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, Presidente della Fondazione di ricerca Bruno Kessler; ex Presidente del CNR e Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Questa board, composta da personalità d’eccellenza, nelle parole del CEO di Iliad Benedetto Levi avrà la responsabilità di continuare a promuovere, attraverso le attività dell’operatore, al processo di innovazione e transizione tecnologica in Italia.