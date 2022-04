Nel corso degli ultimi anni iliad è diventato un operatore sempre più rilevante nel nostro paese, raggiungendo un numero crescente di utenze grazie alla convenienza delle proprie offerte, che garantiscono ai propri clienti la tranquillità di un prezzo fisso nel tempo e un servizio affidabile. Da pochi giorni iliad ha lanciato la nuova proposta Dati 300, dedicata a tutti coloro che fanno un uso intensivo della rete dati e tendono a sfruttare un numero consistente di GB, senza necessariamente utilizzare anche una linea telefonica classica.

Dati 300 è un nuovo pacchetto che offre 300 GB in Italia in 4G/4G+, senza cap di velocità, con zero costi nascosti e zero vincoli, che va a coprire le esigenze di coloro che cercano un’offerta per navigare senza preoccupazioni, qualunque sia il dispositivo utilizzato, al vantaggioso costo di 13,99€ al mese. Ma attenzione, si tratta di una promozione a tempo limitato!

Questa tabella di comparazione (aggiornata al 05/04/2022) mostra le offerte solo dati con la soglia di GB più alta, e senza vincolo di permanenza, degli operatori infrastrutturati di rete mobile, e pone Dati 300 come la proposta attualmente più vantaggiosa sul mercato. Con soli 13,99€ è dunque possibile disporre di ben 300GB sui nostri smartphone, tablet o router 4G, senza il timore che la tariffa possa essere rimodulata nel tempo, con la sicurezza e la trasparenza che hanno conquistato oltre 8,5 milioni di utenti iliad in Italia.

Grazie a Dati 300 avrete sempre a disposizione un pacchetto dati molto generoso, che vi permetterà di lavorare con tranquillità lontano da casa e godere del vostro intrattenimento preferito anche nei luoghi non raggiunti da una linea fissa. È possibile sottoscrivere l’offerta Dati 300 da oggi fino al 10 maggio 2022, online sul sito www.iliad.it o anche tramite Simbox presso i 26 iliad Store e gli oltre 1.200 iliad Corner (nei centri commerciali e presso le catene di GDO).

In un mercato sempre più affollato, in cui proposte e servizi vanno spesso oltre le reali necessità del normale cliente, Dati 300 può essere un’ottima scelta per chi necessita di un pacchetto dati consistente e libero dai vincoli, che possa affiancarsi anche a servizi di altri operatori con grande semplicità, senza dover ridiscutere le proprie tariffe già attive e trovarsi magari a spendere anche più del previsto.

