Iliad supera tutti, tra i primi a fornire un router Wi-Fi 7

Il panorama delle telecomunicazioni in Francia è in fermento con l'annuncio del nuovo Freebox Ultra da parte di Free, l'operatore di telecomunicazioni del Gruppo Iliad. Presentato dal fondatore Xavier Niel, il Freebox Ultra è il nono dispositivo della serie e promette di portare la connettività a un livello completamente nuovo.

Il cuore pulsante del Freebox Ultra è il suo modem, progettato per la fibra, che può raggiungere velocità massime incredibili fino a 8Gbps sia in download che in upload. Ciò è reso possibile grazie al processore quad-core A73 a 2,2 GHz (Qualcomm Networking Pro 820 Platform) e supporta il più recente standard Wi-Fi 7, il quale offre una velocità fino a 6Gbps senza fili quando più dispositivi sono connessi contemporaneamente grazie alla connettività quad-band (banda a 6GHz compresa).

Ciò rappresenta un salto significativo rispetto alla precedente generazione, con una velocità Wi-Fi cinque volte superiore rispetto alla versione Wi-Fi 6 della box. Il dispositivo vanta anche un design rinnovato, con una forma ovale e un display dedicato sulla parte superiore.

Tra le caratteristiche notevoli ci sono le porte avanzate nel retro del modem, compresa una porta SFP+ per la fibra ottica, 4 porte LAN Ethernet da 2,5 Gbps e una porta USB-C per l'alimentazione. Un connettore dedicato consente agli utenti di aggiungere una memoria NVMe, offrendo una soluzione di archiviazione diretta nel modem.

Freebox Ultra non si ferma qui. Xavier Niel ha dichiarato:

"Freebox Ultra non è solo ultra veloce: è anche ultra responsabile, con una nuova modalità Total Sleep e l’impostazione Eco Wi-Fi che riducono il consumo di energia al massimo. O al minimo assoluto, se preferisci. Bene, avete capito: fondamentalmente consuma pochissima elettricità. Al suo interno abbiamo inserito tutto il possibile: Netflix, Amazon Prime, Disney+, Universal+, CANAL+ e altro ancora (ci sono già molti vantaggi). E non li offriamo solo per sei mesi e poi ti diciamo che dovrai pagarli tu dopo se vuoi guardare l’ultima stagione di Stranger Things per scoprire se Max morirà e chi Nancy sceglierà tra Steve e Jonathan. No, tutte queste piattaforme sono incluse con Freebox Ultra per l’intera durata dell’abbonamento. Forse ci siamo presi il nostro tempo, ma come potete vedere è stato per una buona ragione. Volevamo fare le cose bene. Per voi, i nostri clienti di oggi, e per tutti coloro che saranno nostri clienti in futuro. Con Freebox Ultra abbiamo ampliato i confini della tecnologia. Siamo davvero felici di svelare questo Freebox di ultima generazione e speriamo che sarete molto felici di usarlo".

Un aspetto ecologico non trascurabile è rappresentato dalla nuova modalità Total Sleep, che riduce il consumo di energia del dispositivo durante i periodi di inattività, con un risparmio energetico fino al 95%. Inoltre, l'impostazione Eco Wi-Fi adatta automaticamente la potenza del segnale Wi-Fi in base ai dispositivi collegati, contribuendo a un consumo più responsabile.

L'offerta Freebox Ultra è inoltre accompagnata da tre applicazioni: Freebox Connect per la configurazione delle apparecchiature, Freebox Files per l'accesso ai file archiviati sull'unità NVMe e l'Area abbonati Freebox per la gestione del piano di abbonamento.

Calcolando che la nostra Iliadbox è una vicinissima derivazione della Freebox della costola francese dell'operatore, non vediamo l'ora che Iliad Italia proponga anche sul nostro territorio nazionale questa novità perfetta per i più esigenti!

Iliad Italia, nel frattempo, ha guadagnato il riconoscimento di Fibra migliore nel nostro Paese secondo i test effettuati da nPerf.