Quale gestore ha la Fibra più veloce in Italia? Ecco il risultato di oltre 650 mila test

Nel panorama delle connessioni fisse in Italia, Iliad si distingue come la rete FTTH (Fiber-to-the-Home) più veloce del 2023, secondo la recente valutazione condotta da nPerf, un'azienda specializzata nella misurazione delle prestazioni delle connessioni fisse e mobili. I risultati, derivanti da oltre 650 mila test condotti dagli utenti dei principali operatori di telecomunicazioni italiani, rivelano che Iliad ha raggiunto prestazioni superiori in termini di velocità di download e upload.

I dati dei test che prendono in considerazione tutte le connessioni, non solo Fibra pura, mostrano che Iliad si posiziona al vertice della classifica con una velocità di download media di 388Mb/s, più del doppio rispetto al secondo concorrente. Anche le prestazioni in upload sono impressionanti, raggiungendo i 264Mb/s in media, oltre il triplo rispetto al secondo operatore. La latenza, chiave per la reattività della connessione, è di soli 18ms, confermando ulteriormente la bontà della rete fissa di Iliad.

Nella classifica delle sole reti FTTH, Iliad ottiene un risultato eccezionale con 578,16 Mb/s in download e 400,88 Mb/s in upload, guadagnandosi la certificazione della fibra più veloce d'Italia.

Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia, ha commentato entusiasticamente: "Essere riconosciuti da nPerf come la fibra più veloce d'Italia è la prova tangibile della qualità dei nostri servizi". Levi ha sottolineato l'impegno di Iliad nell'innovazione e nella trasparenza come elementi chiave della missione dell'azienda.

Iliad è entrata nel mercato italiano della rete fissa con il lancio nel gennaio 2022. Inoltre, la società ha sviluppato internamente il proprio router, la Iliadbox, garantendo agli utenti prestazioni di navigazione fino a 5Gbit/s.

Attualmente, la fibra Iliad copre oltre 13 milioni di unità abitative, risultato di investimenti continui nello sviluppo e nella diffusione della connettività di ultima generazione, in collaborazione con wholesale provider italiani.

L'offerta fibra di Iliad è competitiva, con una tariffa mensile di 19,99€ per gli utenti Iliad mobile. La Iliadbox Wi-Fi 6, il router di ultima generazione, è fornita in comodato d'uso gratuito, e l'installazione ha un costo fisso di 39,99€ una tantum. Con chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e oltre 60 Paesi nel mondo, Iliad si conferma non solo come la rete più veloce ma anche come un'opzione conveniente per gli utenti in cerca di connettività affidabile e di alta qualità.