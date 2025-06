In un colpo di scena tanto inaspettato quanto interessante, un prototipo del Samsung Galaxy Watch8 Classic, smartwatch non ancora annunciato ufficialmente, è apparso in vendita sulla piattaforma di aste online eBay. L'inserzione, rapidamente intercettata e diffusa da GSMArena, offre al pubblico la prima, concreta occhiata al design e alle specifiche di uno dei dispositivi indossabili più attesi dell'anno, a poche settimane dal suo previsto lancio ufficiale.

L'annuncio su eBay, corredato da una serie di fotografie dettagliate, non solo conferma il nome del dispositivo, "Galaxy Watch8 Classic", ma svela anche un cambiamento di rotta estetico che era già stato oggetto di indiscrezioni. Samsung sembra aver abbandonato il design completamente circolare dei suoi predecessori per abbracciare una forma "squircle", un ibrido tra un quadrato e un cerchio. Le immagini mostrano una cassa con angoli smussati che racchiude un display rotondo, un'estetica che ricorda da vicino quella introdotta con il più robusto Galaxy Watch Ultra (che trovate su Amazon). La ghiera, un elemento iconico e molto amato del modello Classic, è fisicamente presente e rialzata, suggerendo il suo ritorno come meccanismo di interazione rotante, sebbene l'inserzione non lo confermi esplicitamente.

Al di là del design, è la scheda tecnica a riservare la sorpresa più significativa. Dalle foto della confezione si evince che il dispositivo è dotato di ben 64GB di memoria di archiviazione interna. Si tratta di un raddoppio rispetto ai 32GB del Galaxy Watch Ultra dello scorso anno e un notevole passo avanti rispetto ai 16GB del Galaxy Watch6 Classic. Questo upgrade sostanziale posizionerebbe il nuovo smartwatch di Samsung al vertice della categoria per capacità di storage, consentendo agli utenti di salvare una quantità maggiore di applicazioni, musica e dati direttamente sull'orologio.

Un'altra novità di rilievo, visibile nelle immagini, riguarda il sistema di aggancio dei cinturini. Il Galaxy Watch8 Classic adotta il meccanismo a sgancio rapido con pulsante, introdotto per la prima volta sul Galaxy Watch Ultra. Questo significa che i tradizionali cinturini basati su perni a molla non saranno compatibili con il nuovo modello, a meno di non utilizzare un adattatore specifico. Le fotografie mostrano un elegante cinturino in pelle, presumibilmente quello che sarà incluso nella confezione di vendita standard.

Tuttavia, chiunque sperasse di mettere le mani su un dispositivo pienamente funzionante prima del tempo rimarrà deluso. Il venditore stesso precisa nell'inserzione che lo smartwatch non è al momento completamente operativo. Il motivo risiede nel software: l'applicazione Galaxy Wearable, necessaria per la configurazione e la gestione del dispositivo da smartphone, non è ancora stata aggiornata per riconoscere e completare il processo di abbinamento con il nuovo hardware. Questo dettaglio conferma la natura di prototipo o di unità pre-produzione del dispositivo in vendita.

La comparsa di questo esemplare su eBay, sebbene non autorizzata, funge da potente catalizzatore per l'attesa che circonda il prossimo evento Unpacked di Samsung. Le previsioni del settore collocano l'evento di lancio ufficiale all'inizio di luglio, dove il colosso sudcoreano presenterà la nuova serie Galaxy Watch8 insieme ai suoi attesissimi smartphone pieghevoli di nuova generazione, il Galaxy Z Fold7 e il Galaxy Z Flip7. L'asta online, che rimarrà attiva per alcuni giorni, rappresenta un episodio curioso e quasi ironico nel mondo della tecnologia, dove la segretezza che precede un lancio viene infranta non da un leaker, ma da un'inserzione commerciale accessibile a chiunque.

Resta da vedere se Samsung o eBay interverranno per rimuovere l'annuncio, ma il danno, o meglio, l'anticipazione, è ormai fatta. Il mondo ha avuto il suo primo assaggio del Galaxy Watch8 Classic, e le aspettative sono ora più alte che mai.