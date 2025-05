Incredibile: Pixel 8 sopravvive a quattro giorni di idromassaggio

Un improbabile eroe tecnologico è emerso dalle acque bollenti di una vasca idromassaggio in Polonia, sfidando ogni aspettativa sulla resistenza degli smartphone moderni. Un proprietario di Google Pixel 8, durante la tradizionale vacanza di maggio, si è ritrovato protagonista di una vicenda che ha dell'incredibile quando, dopo una serata di festeggiamenti particolarmente animata, ha perso il proprio dispositivo. La ricerca disperata condotta insieme ai colleghi si è conclusa solo quando lo smartphone ha rivelato la sua inaspettata posizione: sommerso nell'acqua calda di un idromassaggio da ben quattro giorni consecutivi.

La scoperta è avvenuta in modo del tutto casuale. Al quinto giorno di questa involontaria prova di resistenza, il proprietario dell'Airbnb dove il gruppo alloggiava ha inviato un video che mostrava la pulizia della vasca idromassaggio. Tra i detriti pescati con la rete è apparso il Pixel 8 scomparso, rimasto immerso per 96 ore in acqua riscaldata alla temperatura di 45 gradi Celsius.

Quando il dispositivo è stato finalmente recuperato e rispedito al legittimo proprietario, questi non nutriva alcuna speranza di rivederlo funzionante. Con un gesto quasi rituale, ha comunque collegato lo smartphone al caricabatterie, preparandosi all'inevitabile conferma del decesso tecnologico. La sorpresa è stata totale: il Pixel 8 si è acceso immediatamente, funzionando come se nulla fosse accaduto.

"Non comprerò mai più un telefono che non sia un Pixel", ha dichiarato il proprietario, comprensibilmente colpito dalla straordinaria resilienza del suo dispositivo dopo un'esperienza che avrebbe dovuto decretarne la fine certa.

Il Pixel 8 vanta una certificazione IP68, che teoricamente garantisce impermeabilità alla polvere e resistenza all'immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di trenta minuti. Nessuna menzione, comprensibilmente, alla capacità di sopravvivere in una vasca idromassaggio per quattro giorni.

Tra i commenti alla storia, un altro proprietario di Pixel 8 ha condiviso la sua esperienza dopo aver recuperato lo smartphone da una piscina:

"Assicuratevi di risciacquare il telefono con acqua distillata per eliminare qualsiasi residuo di cloro essiccato, poi mettetelo in una scatola con palline di gel di silice per assorbire l'acqua in eccesso".

Una procedura che potrebbe risultare utile in situazioni simili, anche se molto meno estreme.

L'esperienza polacca del Pixel 8 sopravvissuto rimane un caso eccezionale che, pur confermando l'elevata qualità costruttiva dei dispositivi Google, ricorda a tutti gli utenti che quando si tratta di resistenza all'acqua degli smartphone i risultati possono variare significativamente da un dispositivo all'altro.