In occasione della seconda giornata di Oppo INNO DAY 2022, l’azienda ha presentato la seconda generazione della sua serie di smartphone flagship pieghevoli: Oppo Find N2. Nel corso della stessa giornata è stato infatti possibile vedere anche Oppo Find N2 Flip, il primo foldable a conchiglia dell’azienda.

Con i nuovi dispositivi della serie Find N, sottili e leggeri, con una piega appena percepibile e prestazioni di fascia alta, Oppo ha dichiarato di essere riuscita a “superare i confini dell’esperienza degli smartphone pieghevoli“.

A tal proposito Billy Zhang, President of Oppo Overseas Sales and Services, ha dichiarato:

“Gli smartphone pieghevoli sono uno dei segmenti prodotto più importanti per Oppo” per poi continuare con “Oppo compete con sicurezza in questo settore di mercato in costante crescita. Continueremo a investire nei dispositivi pieghevoli e non vediamo l’ora di renderli disponibili per un maggior numero di utenti in tutto il mondo“.

Oppo Find N2 è il successore del primo smartphone pieghevole del marchio, Oppo Find N, presentato in occasione dell’ evento INNO DAY dello scorso anno. La versione in pelle nera vegana del nuovo Find N2, con un peso di soli 233 grammi, è lo smartphone pieghevole orizzontale più leggero del settore, persino più leggero di alcuni smartphone flagship tradizionali. Il Find N2 è anche molto sottile, misurando solo 14,6mm quando è chiuso. Grazie al rapporto del display interno e del display full-size esterno, ereditato dall’originale Find N, il nuovo Find N2 dovrebbe risultare altrettanto comodo e pratico.

Il design incredibilmente leggero è stato reso possibile grazie all’evoluzione della cerniera Flexion Hinge di prima generazione. Oppo ha creato un sistema più piccolo, più sottile e più robusto per il Find N2. Questa seconda generazione di Flexion Hinge adotta materiali premium come la fibra di carbonio e la lega ad alta resistenza utilizzata nell’industria aeronautica, ed è costruita con 100 componenti, 36 in meno rispetto alla generazione precedente. Insieme alle ottimizzazioni del display e della struttura interna, il peso del Find N2, pur non andando a compromettere la qualità, è stato ridotto in maniera significativa: 42g in meno rispetto al Find N originale. La struttura migliorata della cerniera Flexion Hinge di seconda generazione offre anche una piega meno visibile rispetto al precedente Find N. La piega lungo il centro dello schermo interno del Find N2 è stata ridotta del 67% per garantire ai propri utenti un’esperienza di lavoro e intrattenimento più coinvolgente. Infine, grazie alla cerniera migliorata, il Find N2 non presenta alcuna fessura quando il dispositivo è chiuso.

Oppo ha portato anche grandi innovazioni sul display: lo schermo interno di Find N2 incorpora la fibra di carbonio, riducendo ulteriormente il peso e rendendolo ancora più resistente. Secondo i test di laboratorio di TÜV, il Find N2 può essere piegato fino a 400.000 volte senza comprometterne le prestazioni. Sia il display esterno che quello interno del Find N2 hanno una frequenza di aggiornamento di 120Hz. I sensori della temperatura del colore su entrambi i display assicurano che le immagini si adattino all’ambiente circostante con precisione.

Il display interno da 7,1″ può raggiungere i 1550 nit di luminosità massima ed è dotato di una pellicola antiriflesso per migliorare la visibilità all’aperto garantendo così un’esperienza immersiva su grande schermo. Il display esterno da 5,54″ invece, raggiunge i 1350 nit di luminosità massima e, grazie alla cerniera Flexion Hinge di seconda generazione presenta una cornice ridotta del 47% rispetto al Find N originale.

Oppo ha perfezionato l’esperienza dello schermo diviso, includendo l’iconico swipe con due dita introdotto sul Find N lo scorso anno: passando due dita al centro dello schermo interno si attiva in modo rapido e semplice una visualizzazione a schermo diviso che sfrutta appieno l’ampio display. Quando ci si trova nella modalità di visualizzazione a schermo diviso, è possibile fare uno screenshot di una o entrambe le applicazioni; con uno swipe a tre dita verso il basso, a destra o sinistra, si effettuerà uno screen di una singola applicazione e, infine, con uno swipe verso il basso, al centro, si catturerà l’intero schermo.

Per sfruttare al meglio la modalità FlexForm, Oppo ha creato anche il FlexForm Space per il Find N2: basterà semplicemente piegare il dispositivo per un secondo per entrare nel FlexForm Space, dove è possibile visualizzare le app, i film e la musica utilizzati e visualizzati di recente. Il Find N2 si trasforma così in un minicomputer portatile con il quale è possibile guardare un film sullo schermo superiore utilizzando contemporaneamente quello inferiore come trackpad. Per permettere agli utenti di godere al massimo del proprio device, Oppo Find N2 utilizza un nuovo software basato su ColorOS 13 personalizzato per i dispositivi foldable, che integra il meglio di Android 13, per un’esperienza ottimizzata su un grande schermo.

Con la piattaforma Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la velocità del 5G, la grande batteria da 4520mAh e SuperVOOC da 67W, il Find N2 si presenta come uno degli smartphone pieghevoli più potenti e con la ricarica più rapida disponibili. Il Find N2 è inoltre dotato di un nuovissimo sistema a tripla fotocamera Hasselblad e NPU di imaging MariSilicon X.

Troviamo una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony IMX890, una fotocamera ultra-wide da 48MP utilizzabile anche come macro e una fotocamera tele con sensore RGBW da 32MP e zoom ottico 2x.

Specifiche tecniche

Oppo Find N2 Display Interno: 7,1″ LTPO AMOLED a 120Hz, 1792 x 1920 pixel, 370 ppi, 1550 nit (pieghevole)

Esterno: 5,54″ AMOLED a 120Hz, 1080 x 2120 pixel, 18:9, 1350 nit SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 4nm RAM 8GB/12GB Memoria interna 256GB/512GB Fotocamere posteriori 50MP Sony IMX890, OIS

32MP RGBW, zoom ottico 2x

48MP ultragrandangolare (FOV 114°) Fotocamera frontale e interna 2x 32MP f/2.4 Batteria e ricarica 4520mAh Ricarica rapida a 67W via cavo, 15W wireless Ricarica wireless inversa a 10W Sistema operativo Android 13, ColorOS 13 Altro Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Audio stereo, USB Tipo-C 2.0, lettore di impronte capacitivo laterale

Non lascerà i confini cinesi

Stando alle informazioni disponibili, Oppo Find N2 dovrebbe essere disponibile sul mercato cinese poco dopo la presentazione ufficiale. Tuttavia, è praticamente certo che anche questa generazione di foldable con piega verticale non arriverà nel nostro Paese in quanto, a differenza di quanto detto durante l’annuncio di N2 Flip, l’azienda non ha nominato mercati diversi da quelli locali. Un vero peccato.