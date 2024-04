Insta360 X4 è la nuova action cam 360 in 8K che ridefinisce la creatività

Nel mondo sempre più dinamico della videografia, Insta360 ha presentato la sua ultima creazione, la Insta360 X4, una videocamera rivoluzionaria progettata per offrire esperienze di ripresa all'avanguardia. Dotata di capacità di registrazione in 8K e 5,7K60fps, la X4 offre possibilità creative del tutto nuove a filmmaker e creatori di contenuti.

Con l'8K30fps, la X4 promette di offrire la risoluzione più alta mai raggiunta da un'action cam 360, consentendo ai creator di catturare dettagli straordinari. La possibilità di "registrare prima ed inquadrare dopo" consente una flessibilità senza precedenti nell'editing post-produzione, garantendo che ogni angolazione possa essere sfruttata al massimo.

Le capacità di slow motion della X4 offrono una prospettiva unica sul mondo, con video 360 disponibili a 60fps in 5,7K e a 100fps in 4K. Queste funzionalità consentono di creare scene d'azione mozzafiato o riprese cinematografiche dall'effetto Matrix in maniera semplicissima e con un'altissima qualità visiva.

Una delle caratteristiche più intriganti della Insta360 X4 è la sua versatilità. Non solo offre video 360 di alta qualità, ma si trasforma anche in una action cam tradizionale con modalità di ripresa ad alta definizione fino a 4K60fps. Questa doppia funzionalità la rende uno strumento indispensabile per chi desidera catturare ogni momento delle proprie avventure al meglio.

La X4 è dotata di un potente chip IA a 5 nm, che non solo migliora le prestazioni di elaborazione ma consente anche funzionalità avanzate come il controllo vocale e tramite gesti. La durata della batteria è stata notevolmente estesa, offrendo fino a 135 minuti di registrazione continua in 5,7K30fps.

Insta360 ha investito pesantemente anche nell'aspetto dell'editing, offrendo agli utenti un'esperienza fluida e intuitiva. Grazie all'intelligenza artificiale integrata, il reframing e l'editing video diventano operazioni semplici, consentendo ai creator di concentrarsi sulla creatività piuttosto che sulla complessità tecnica.

Un prodotto del genere non trascura ovviamente la robustezza, essenziale in moltissime situazioni: con le nuove Protezioni Lenti Rimovibili (disponibili in versione standard o premium, in vetro temperato) facili da installare e rimuovere, touchscreen con Gorilla Glass, resistenza all'acqua fino a 10 metri e la gestione delle basse temperature fino a -20°C è adatta a qualsiasi avventura.

Disponibilità e prezzi

La Insta360 X4 è già disponibile per l'acquisto su diversi canali online, incluso il sito ufficiale di Insta360 e rivenditori selezionati come Amazon. Il prezzo di 559,99€ posiziona questa videocamera all'avanguardia nel mercato delle action cam 360 di fascia alta, offrendo però un rapporto qualità-prezzo molto interessante per i creator di contenuti più esigenti.