Instagram introduce i "Reel di coppia", cos'è la nuova funzione Blend

Instagram sta sperimentando una nuova funzionalità denominata “Blend”, che propone un innovativo modo di interazione tra utenti attraverso la condivisione di contenuti. Grazie a questa opzione, sarà possibile creare un feed combinato di reel basato sui video condivisi con un amico / contatto. Questo strumento è stato rivelato dall'analista di applicazioni Alessandro Paluzzi che ha fornito un'immagine esemplificativa su come apparirà il feed "Blend" all'interno dell'applicazione.

Il funzionamento di Blend si basa sulle raccomandazioni di Reels, influenzate dai video che gli utenti hanno condiviso tra loro e dalle loro preferenze in materia.

L'obiettivo di Instagram è quello di facilitare la condivisione di Reels attraverso un meccanismo integrato che si avvale del comportamento degli utenti, tendenti sempre più alla condivisione di contenuti tramite messaggi diretti (DM). La tendenza alla condivisione privata è stata evidenziata già nel 2022 dall'allora capo di Instagram, Adam Mosseri, che ricordava come gli utenti preferiscano postare storie e inviare messaggi diretti, piuttosto che condividere contenuti nel feed principale.

Sulla scia di questa tendenza, Instagram ha introdotto diverse funzionalità volte a stimolare la condivisione privata all'interno dell'app, tra cui:

Inbox Notes : una funzione che promuove la conversazione suggerendo prompt di chat dai propri contatti in cima alla casella di posta dei DM.

: una funzione che promuove la conversazione suggerendo prompt di chat dai propri contatti in cima alla casella di posta dei DM. Channels : un’opzione di messaggistica uno-a-molti, ideale per celebrità e creatori che desiderano rimanere in contatto con i fan in modo diretto attraverso i DM.

: un’opzione di messaggistica uno-a-molti, ideale per celebrità e creatori che desiderano rimanere in contatto con i fan in modo diretto attraverso i DM. Collections : permette agli utenti di collaborare e interagire intorno a post selezionati condivisi in un feed di gruppo.

: permette agli utenti di collaborare e interagire intorno a post selezionati condivisi in un feed di gruppo. Amici stretti: condivisione di post nel feed esclusivamente con alcuni contatti selezionati.

La funzione Blend rappresenta un approccio più mirato per integrare l'uso di Instagram come aggregatore di contenuti, facilitando la condivisione delle meme preferite o dei clip video con gli amici, sia attraverso DM che nella vita reale.

Questa opzione potrebbe trasformare la scoperta di nuovi contenuti in un'esperienza collettiva all'interno dell'app, aggiungendo valore all'interazione tra gli utenti.

Nonostante le potenzialità, rimane da vedere se Blend riuscirà a imporsi come un'aggiunta efficace all'esperienza Instagram. Al momento, non sono ancora iniziati i test live, ma l'introduzione di questa funzionalità potrebbe avere un impatto significativo, agevolando ulteriormente la condivisione e la scoperta di contenuti in un contesto sempre più orientato alla privacy e alla personalizzazione delle interazioni sociali.