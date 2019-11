Instagram lancia Reels, i video in stile TikTok

Instagram ha lanciato Reels, la funzione che consente di creare video clip di 15 secondi su una base musicale, proprio come TikTok. Disponibile per iOS e Android, la funzione debutta in Brasile.

Instagram ha lanciato Reels, la funzione che consente di creare video clip di 15 secondi su una base musicale. Il primo pensiero va inevitabilmente a TikTok, l’applicazione del momento che sta conquistando sempre più utenti. Non a caso, infatti, l’app cinese si è guadagnata la seconda posizione nella classifica delle applicazioni più scaricate nel terzo trimestre del 2019 preceduta solamente da WhatsApp.

Proprio come TikTok, la funzione Reels permette agli utenti di utilizzare una base musicale a partire da un vasto catalogo o scegliere l’audio del video di qualcun altro per creare una propria clip. Questo potrà essere condiviso come Storia ma anche essere pubblicato in un’apposita sezione presente nella scheda Cerca, denominato Top Reels. L’obiettivo è ovviamente quello di rendere virale il video. Insomma, un vero TikTok fatto su misura per Instagram.

A tal proposito, Robby Stein (Direttore del Product Management di Instagram) afferma: “Non esistono due prodotti esattamente uguali e, alla fine, condividere video con la musica è un’idea piuttosto universale che pensiamo possa essere interessante per tutti. L’attenzione è stata posta su come rendere questo formato unico per noi”.

Dopo l’insuccesso di Lasso, che si proponeva come app separata per video musicali pensata proprio per attirare gli utenti più giovani, Instagram rilancia facendo affidamento su una consolidata base d’utenza. Reels è disponibile sia su Android che iOS ma, per il momento, è limitata solo al Brasile. La diffusione negli altri Paesi dipenderà quasi sicuramente dal successo che riscuoterà.

Reels sarà una delle opzioni presenti nelle Storie, proprio come Boomerang o Super-Zoom. Una volta creato il video sulla base musicale scelta, l’utente può decidere di pubblicarlo, di condividerlo solo con alcuni amici o di inviarlo come messaggio privato. Instagram sta aggiungendo anche alcuni strumenti di editing, come la possibilità di aggiungere sottotitoli temporizzati in modo che le parole appaiano in alcune scene e un’opzione per allineare le transizioni in modo che appaiano fluide. Insomma, è partita la sfida a TikTok.