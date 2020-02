Instagram: da oggi sarà possibile rispondere alle storie con una GIF

Gli utenti di Instagram potranno ora rispondere alle storie degli utenti seguiti con una GIF prelevata direttamente da GIPHY. Inviare una risposta di questa tipologia è inoltre molto veloce e semplice.

Instagram, come abbiamo avuto modo di costatare, è un social network che viene spesso aggiornato, così i più giovani, sempre in cerca di novità, possono sperimentare nuove funzionalità. Quello introdotto oggi è uno strumento secondario, ma siamo certi che possa colpire gli utenti. Sarà infatti possibile inviare delle GIF, ovvero le classiche immagini animate, come risposta a una storia.

PSA: You can now reply to your friends’ stories using @GIPHY GIFs! Update your app to try it. — Instagram (@instagram) February 4, 2020

L’utente di Twitter Matt Navarra ha pubblicato un video in cui viene chiarito come funziona questo strumento: digitando una qualsiasi parola nella barra utile per rispondere alle storie, sarà possibile ottenere una lista di GIF corrispondenti. Queste immagini vengono prelevate da GIPHY

TIL… You can reply to Instagram Stories with a GIF Start typing your reply to a story, the icon changes to GIF h/t @thebkh pic.twitter.com/2j9mN2lg66 — Matt Navarra (@MattNavarra) February 4, 2020

Questa novità introduce un nuovo e divertente modo per esprimere il proprio parere davanti alla storia di amici e conoscenti. Prima di questo momento era già possibile rispondere a una storia inserendo del testo, una foto o uno tra gli emoji a disposizione. Per ottenere questa novità, bisognerà scaricare l’ultimo aggiornamento disponibile.