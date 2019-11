Instagram, WhatsApp e Facebook down in Europa

I tre servizi che fanno capo a Mark Zuckerberg sembrano mostrare malfunzionamenti anche in Italia. Su Instagram non si riescono a caricare foto e Stories.

Instagram, WhatsApp e Facebook sono down in molte zone d’Europa. Le tre celebri applicazioni che fanno capo alla società di Mark Zuckerberg stanno riscontrando dei malfunzionamenti da oggi pomeriggio. Non tutti gli utenti stanno avendo gli stessi problemi. Instagram, ad esempio, in alcuni Paesi non consente di caricare le fotografie e le Stories (situazione segnalata anche da molti utenti italiani).

Per quanto riguarda invece i due social network, gli utenti lamentano in alcuni casi l’impossibilità di aggiornare il feed, in altri di ascoltare i messaggi vocali o di pubblicare foto e commenti. Per adesso, Mark Zuckerberg e soci non hanno rilasciato commenti in via ufficiale.

Il disservizio ovviamente si verifica tanto sui dispositivi Android che iOS, oltre ovviamente alle controparti desktop. Il noto portale Downdetector sta già riportando la mappa del disservizio che, oltre ad aver colpito l’Europa, sembra riguardare anche molte zone degli Stati Uniti. Trovate maggiori informazioni a questo link per quanto riguarda le zone colpite.

Come sempre in questi casi, il team sarà già a lavoro per risolvere il problema. Restano ancora sconosciuti i motivi dietro questi malfunzionamenti improvvisi e in contemporanea delle applicazioni di Zuckerberg. Un episodio simile si è verificato nell’aprile scorso. Attendiamo comunicazioni ufficiali, provvederemo ad aggiornare l’articolo non appena ci saranno novità.