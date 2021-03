Intagram non funziona? Servizio down in tutta l’Italia

I servizi di Facebook recentemente stanno subendo diverse interruzioni, solo pochi giorni fa vi parlavamo dei problemi riscontrati da Messenger, WhatsApp e Instagram. Oggi sembra che ad avere grossi problemi sia di nuovo il social dedicato alle fotografie: Instagram è down, irraggiungibile in tutta Italia.

Come sempre a confermarci che si tratta di un problema parecchio diffuso e non dei casi isolati ci pensa il noto portale Downdetector che tiene monitorati tutti i servizi informatici più famosi a livello globale. Come è possibile vedere nella mappa del disservizio sono moltissime le segnalazioni ed il problema sembra aver colpito moltissimi utenti.

Da nord a sud, tutta la penisola sembra avere problemi ad accedere a Instagram, a postare Storie o contenuti sul proprio Feed, ad inviare messaggi privati in Direct… in pratica il servizio è inutilizzabile!

Non è ancora chiaro cosa stia causando i problemi ma immaginiamo che forse l’azienda guidata da Mark Zuckerberg negli ultimi tempi stia effettuando diverse modifiche ai propri servizi, con conseguenti momenti di down dovuti al riavvio dei server oppure alla propagazione delle novità.

Una causa accertata ancora non c’è, quello che siamo sicuri è che non è il vostro smartphone ad essere impazzito ma è proprio Instagram ad avere problemi. Come risolvere? Aspettando con molta pazienza!

Gli ingegneri ed i programmatori di Facebook sono sicuramente già al lavoro per risolvere il disservizio e molto probabilmente le funzionalità del social verranno ripristinate entro qualche minuto.

Voi vi siete accorti del problema direttamente perché stavate utilizzando il social oppure il disservizio non vi ha riguardato in alcun modo?