SU7 arriverà in Italia? Questa e altre domande a Michael Feng, Country Manager di Xiaomi Italia

Il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, palcoscenico globale per le ultime novità nel mondo della tecnologia mobile e non solo, è in pieno svolgimento. Tra i protagonisti indiscussi dell'edizione 2025, Xiaomi ha catturato l'attenzione con il lancio internazionale della sua attesissima serie di smartphone Xiaomi 15. Un lancio che segna un ulteriore passo avanti per l'azienda cinese, sempre più determinata a consolidare la propria posizione nel mercato europeo e, in particolare, in quello italiano.

Per approfondire le strategie, le ambizioni e le sfide di Xiaomi nel nostro Paese, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare in esclusiva Michael Feng, Country Manager di Xiaomi Italia, direttamente dal cuore pulsante del MWC. Un'occasione unica per gettare uno sguardo dietro le quinte di uno dei colossi tech più dinamici del panorama globale, e per comprendere meglio la sua visione per il futuro.

L'Italia, come emerge dalle parole di Feng, rappresenta un mercato chiave per Xiaomi, un "Paese di prima priorità" dove l'azienda ha già ottenuto risultati significativi, ma dove vede ancora un enorme potenziale di crescita. Non si tratta solo di vendere smartphone, seppur di fascia alta come la nuova serie Xiaomi 15, che si distingue per le sue avanzate funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. La visione di Xiaomi è molto più ampia e abbraccia un intero ecosistema di prodotti interconnessi, che spaziano dai dispositivi wearable ai grandi elettrodomestici, fino ad arrivare all'ambizioso progetto dell'auto elettrica, la Xiaomi SU7, già presentata in Cina e destinata a sbarcare anche in Europa.

Durante la nostra conversazione, Feng ha delineato con chiarezza gli obiettivi di Xiaomi in Italia: incrementare la quota di mercato nel settore degli smartphone, ampliare la gamma di prodotti disponibili, rafforzare la presenza sia online, attraverso il canale diretto mi.com, sia offline, con una maggiore capillarità dei punti vendita e una migliore esperienza utente in-store. Il tutto, mantenendo fede a quella che Feng definisce la filosofia fondamentale di Xiaomi: offrire "prezzi onesti" e "creare un rapporto di amicizia con gli utenti".

Ma quali sono le sfide che Xiaomi deve affrontare in Italia? Come si confronta l'azienda con la concorrenza agguerrita in un mercato maturo e complesso come il nostro? E quali sono le peculiarità del consumatore italiano rispetto ad altri mercati europei? A queste e ad altre domande, Michael Feng ha risposto con trasparenza e concretezza, offrendo una panoramica completa e dettagliata delle strategie e delle prospettive di Xiaomi nel Bel Paese.