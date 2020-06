iOS 14 non abbandona nessuno: ecco gli iPhone che si aggiorneranno

Mancano ancora pochi giorni all’annuncio ufficiale di iOS 14, nuova versione del sistema operativo di casa Apple che dovrebbe essere annunciata nel corso della WWDC 2020. L’evento è programmato per il prossimo 22 giugno dopo l’annullamento causato dal Coronavirus. Come ben sappiamo, uno dei punti di forza del colosso di Cupertino è la capacità di mantenere aggiornati i propri dispositivi nel tempo. Secondo quanto riferito dal portale israeliano The Verifier, Apple non abbandonerà nessuno per iOS 14.

Se il rapporto – che cita diverse fonti – fosse corretto, vuol dire che tutti gli iPhone che hanno ricevuto l’aggiornamento ad iOS 13 si aggiorneranno anche ad iOS 14. Una voce emersa già nei mesi scorsi. La fonte afferma, inoltre, che questo sarà l’ultimo aggiornamento per iPhone 6s e iPhone SE di prima generazione. Si tratterebbe comunque di un risultato eccezionale.

La possibile lista degli iPhone che riceveranno iOS 14, dunque, potrebbe essere la seguente:

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (settimana generazione)

Come sempre, ricordiamo che non si tratta di informazioni ufficiali e che sulla lista qui riportata potrebbero essere apportate delle modifiche. Ad ogni modo, manca davvero poco all’arrivo di iOS 14, il sistema operativo che debutterà a bordo della futura generazione di iPhone 12 attesa per la stagione autunnale.