ma quindi se ti arriva a casa e non lo restituisci ti possono fare causa? per un iPad?? cioè ci vogliono anni e costano un sacco i legali, secondo me la maggior parte degli shop lascia perdere e buonanotte
Non ho preso il tablet e sicuramente avrei pensato ad un errore di prezzo ma...
qualcuno non potrebbe pensare ad una giacenza minima (il classico sottocosto come Auchan attira clienti) venduta sottocosto come pubblicità per obbligare la gente a seguire il sito mediaworld per future occasioni? Una mossa per rilanciare un sito che sente la concorrenza di Amazon e company?
letto solo metà ma sostanzialmente: hai comprato a 15 euro, ti cancellano l'ordine, fine. lo sapevamo già no
la parte sul negozio fisico è quella che non sapevo. quindi se trovo il cartellino sbagliato sullo scaffale sono più tutelato che online? ha senso in realtà, l'hai visto con i tuoi occhi non su uno schermo
Appunto perché non hai finito di leggere che non hai capito che ad alcune persone è arrivato e Mediaworld chiede il reso o 619€, altrimenti passa per via legali...
comunque quei gruppi telegram sono una cosa incredibile, migliaia di persone che passano le giornate a cercare glitch sui siti. e poi si lamentano che l'ordine viene annullato come se non sapessero già come va a finire 😂
