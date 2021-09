iPad Mini 6 e i problemi al display, per Apple è tutto nella norma

Il nuovo modello di iPad Mini, contraddistinto da un design che si avvicina a quello dei fratelli maggiori iPad Air e iPad Pro, ha attirato moltissimo l’attenzione grazie ad un comparto tecnico efficace e un rapporto qualità/prezzo decisamente interessante.

Appena giunto nelle mani di giornalisti e recensori, si è però scoperto che il display del nuovo iPad tascabile è affetto da quello che per alcuni potrebbe essere un fastidioso problema. La risposta ufficiale di Apple, come al solito, minimizza la questione.

Facciamo un piccolo passo indietro, che problema ha il display del nuovo iPad Mini 6? Come verificato da molti colleghi in possesso del dispositivo, sembra che utilizzando in nuovo tablet compatto di Apple in modalità verticale (portrait) si riesca a notare uno strano effetto gelatinoso durante lo scorrere dei contenuti e dei testi dall’alto verso il basso.

Quello che in gergo viene chiamato “jelly scrolling” ha colpito nel corso della storia diversi dispositivi anche non-Apple, alcuni di voi ricorderanno sicuramente il trambusto sollevato in occasione del lancio di OnePlus 5.

Nel caso non abbiate mai riscontrato (o notato) questo tipo di problema legato solitamente ai display di tipo LCD, i colleghi di The Verge hanno caricato un video registrato in slow-motion che mostra proprio il nuovo iPad Mini:

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.

In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI

— Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021