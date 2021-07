Apple iPad Air 2020 al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Con l’arrivo della stagione estiva, molti store stanno allentando la presa sulle offerte, eppure Amazon continua a inaugurare nuove ed interessanti iniziative confermandosi, ancora una volta, come il posto ideale per poter acquistare prodotti online. Infatti, insieme alle consuete offerte giornaliere, vi segnaliamo ora anche un’altra ottima occasione, relativa al solo Apple iPad Air 2020, disponibile oggi a quello che, a tutti gli effetti, è il prezzo più basso di sempre!

Perfetto tanto in ambito ludico quanto lavorativo, iPad Air è dispositivo perfetto per ogni necessità, anche considerato l’ormai ampio catalogo di tablet convertibili 2-in-1. Ciò è possibile grazie alle ottimizzazioni attuate da Apple negli anni, che hanno portato iPad Air ad essere un prodotto ai vertici del mercato, tanto per l’ottimizzazione del software, leggero, scattante, eccezionale nella sua reattività e nella sua esperienza utente, tanto dal punto di vista dell’hardware che, oltre a primeggiare per qualità, s propone anche con un design elegante, semplice e di elevata qualità, a partire dallo schermo, che vanta un bellissimo display IPS LCD da 10,9 pollici con una risoluzione custom di 1640 x 2360 pixel a 264 ppi e una frequenza d’aggiornamento a 60 Hz. Uno schermo che consentirà a tutti i suoi futuri acquirenti di guardare diversi contenuti multimediali ad un’ottima resa visiva.

Tornando al fulcro della notizia, la promozione in questione permette di acquistare l’edizione Wi-Fi con 64 GB di memoria interna dell’Apple iPad Air 2020, che ora è disponibile a 579,00€ anziché 669,00€, dopo uno sconto del 13%, l’equivalente di 90,00€! Si tratta di un’offerta davvero ottima, specie considerando che mai, prima d’ora, questo specifico modello aveva superato la soglia di sconto dei 50 euro!

Non si tratta, dunque, di un affare da poco, anche perché, come detto, Apple iPad Air 2020 ha tutto ciò che serve per eccellere nel campo della produttività e multimedialità tanto che, oltre al succitato (e bellissimo) schermo, questo iPad Air vanta, tra le sue altre caratteristiche, anche un nuovo processore, denominato Apple A14 Bionic con Neural Engine, che assicura prestazioni di altissimo livello sia durante la riproduzione di applicativi quotidiani (come Instagram e Facebook) che in quelli professionali. Infatti, abbinando una Smart Keyboard e/o una Apple Pencil (entrambi non inclusi in confezione ndR) è possibile prendere appunti, ritoccare fotografie e scrivere testi.

Insomma, stiamo parlando di un dispositivo completo che non rappresenta soltanto un ottimo compagno di viaggio ma anche una buona soluzione in vista del nuovo anno scolastico/accademico. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, vale a dire a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

