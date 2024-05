iOS 18 assomiglierà ancora di più ad Android, in arrivo icone colorate a tema e più libertà di personalizzazione

Fan Apple, preparatevi a una trasformazione significativa del modo in cui interagite con la schermata iniziale del vostro iPhone. Mark Gurman, nella sua ultima newsletter Power On, ha rivelato alcune nuove ed entusiasmanti funzionalità in arrivo con iOS 18 che porteranno la personalizzazione della schermata iniziale a livelli mai visti prima. L'imminente release è pronta a portare una nuova ondata di opzioni di personalizzazione, dando agli utenti un maggiore controllo sull'aspetto e sulle funzionalità del loro dispositivo.

Uno dei cambiamenti più attesi in iOS 18 è la possibilità di posizionare liberamente le icone nella schermata iniziale, superando la griglia rigida e allineata che ha definito iOS per anni. Questo cambiamento consentirà agli utenti di organizzare le app nel modo più adatto alle loro preferenze ed esigenze individuali, migliorando sia l'estetica che l'usabilità.

Per la prima volta, Apple introdurrà un supporto ufficiale per la personalizzazione delle icone. Gurman riferisce infatti che iOS 18 consentirà agli utenti di cambiare il colore delle icone delle app per categoria. Questa funzione apre nuove possibilità di organizzazione e personalizzazione della schermata iniziale. Immaginate di poter impostare le icone dei social media in blu, le app di finanza in verde e così via. In questo modo non solo si aggiunge un tocco estetico, ma si facilita anche la navigazione, potendo riconoscere le app a colpo d'occhio.

Attualmente, la personalizzazione delle icone delle app richiede l'uso di Scorciatoie per creare collegamenti a una singola azione sulla schermata iniziale, un metodo che molti trovano macchinoso. Con iOS 18, Apple intende semplificare questo processo, rendendolo più accessibile e facile da usare. Anche se non è ancora chiaro se gli utenti potranno ridisegnare completamente le icone o solo ricolorarle, il passaggio al supporto alla personalizzazione in modo nativo è un significativo passo avanti.

Tutti gli occhi sono puntati sull'annuale Worldwide Developers Conference (WWDC) di Apple, che si terrà il 10 giugno. Questo evento sarà il palcoscenico per la presentazione ufficiale di iOS 18, insieme all'annuncio degli importanti aggiornamenti in arrivo sugli altri sistemi operativi del brand. Si prevede che la conferenza di quest'anno si concentri in modo particolare sull'intelligenza artificiale, integrando nuove funzionalità AI che migliorano l'esperienza dell'utente su tutta la linea.

Oltre alla personalizzazione della schermata iniziale, si prevede che Apple aggiornerà molte delle app integrate con funzionalità migliorate, rendendo questa release una delle più significative degli ultimi anni.