iPhone 11: l’app di YouTube è finalmente compatibile con HDR

Anche i nuovi iPhone 11 di Apple guadagnano il supporto ai video in HDR attraverso l'applicazione mobile di YouTube.

Fino a poche settimane fa, gli utenti che avevano deciso di acquistare iPhone 11, iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max si trovavano a dover fare i conti con una mancanza che rendeva imperfetta l’esperienza con YouTube: stiamo parlando della compatibilità con HDR.

Alcuni utenti del forum MacRumors si sono recentemente accorti di una piacevole novità: l’ultimo aggiornamento, ovvero la versione 14.42, dell’applicazione ufficiale per iOS del servizio dedicato ai video ha introdotto il supporto allo standard High Dynamic Range anche per gli ultimi modelli di iPhone. Da ora in avanti, quindi, anche i possessori di iPhone 11 potranno fruire dei video di YouTube alla massima qualità.

Per verificare che la funzione sia effettivamente disponibile, gli utenti non dovranno far altro che aggiornare l’applicazione, collegandosi alla specifica pagina di App Store, scegliere un video compatibile con HDR e premere sui tre puntini collocati nella parte alta. A questo punto, la presenza della dicitura “HDR” indicherà l’effettiva compatibilità.

HDR è un formato video che assicura una resa tonale senz’altro migliore. I colori sono molto più saturi e vibranti e i neri sono profondi. Non tutti i contenuti sono compatibili con questo standard, ma solo quelli realizzati con un’apparecchiatura professionale. Per testare la funzione, è possibile collegarsi al canale YouTube “The HDR Channel” ed esplorare questo nuovo mondo.