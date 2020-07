iPhone 12 e 12 Pro: batterie più piccole, colpa del 5G?

La famiglia di smartphone iPhone 12 avrà delle batterie meno capienti rispetto a quelle degli attuali modelli iPhone 11.

Le certificazioni che stanno arrivando a riguardo sono tutte d’accordo che le batterie saranno più piccole. Perché Apple ha deciso di ingegnerizzare i suoi nuovi smartphone in questo modo?

Le certificazioni che vi riportiamo sono quelle di 3C, Safety Korea e KTL. I tre enti sono sempre molto attenti ai dettagli tecnici e, anche se non Europei, la capacità delle batterie sarà uguale per tutti i modelli commercializzati in tutto il mondo.

Quindi, seguendo le ultime informazioni, i nuovi melafonini saranno così configurati:

iPhone 12 con una batteria da 2.227 mAh;

iPhone 12 Max con una batteria da 2775 mAh;

iPhone 12 Pro con batteria da 2775 mAh;

iPhone 12 Pro Max con una batteria da 3687 mAh.

Per semplicità di informazione, queste sono le capacità degli attuali iPhone 11:

iPhone 11 con batteria da 3.110 mAh;

iPhone 11 Pro con batteria da 3.046 mAh;

iPhone 11 Pro Max con batteria da 3.969 mAh.

Il problema potrebbe essere lo spazio all’interno ancora minore, causato dall’introduzione di un ingegnerizzazione 5G e da una disposizione differente legata alle antenne. Ma oltre questo c’è un altro problema: il 5G al momento richiede più energia rispetto ad una connessione in tecnologia 4G, ergo, l’autonomia potrebbe sensibilmente calare.

Per “tamponare” questo aspetto, Apple avrebbe dotato i nuovi iPhone 12 di una ricarica rapida a 20 W, in modo tale da poterli ricaricare nel minor tempo possibile. Ovviamente a vostre spese, visto che l’azienda di Cupertino è intenzionata a non includere alcun caricabatterie nella dotazione di serie, nemmeno quello standard.