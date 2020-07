iPhone 12, eccoli svelati da ogni angolazione

iPhone 12 e iPhone 12 Pro saranno i nuovi smartphone di Apple che verranno presentati o alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno, causa pandemia.

Ancora non noti i dettagli sulla scheda tecnica ma parecchio precisi quelli estetici. Si torna al passato con linee taglienti, come quelle che hanno contraddistinto i gloriosi e vecchi smartphone della Mela di cui iPhone 4 ne è stato il capostipite.

Oggi vi mostriamo i mock-up meglio definiti e meglio riprodotti che ci svelano completamente fronte, retro e profili degli smartphone. I mock-up che vedete rappresentano l’iPhone 12 da 5,4 pollici, iPhone 12 Pro da 6,1 pollici e il modello Max con un display da 6,7 pollici.

iPhone 12 standard avrà due fotocamere al posteriore mentre i due iPhone 12 Pro ne avranno tre. In questo terzo sensore, secondo i rumors, sarà implementato lo scanner LiDAR introdotto in primis su iPad Pro.

E il Notch? Dalle rappresentazioni frontali si nota come sarà sempre presente ed includerà i classici sensori per il riconoscimento 3D (Face ID) del volto, ancora più accurato.

In verità le informazioni sostengono che gli iPhone 12 saranno due, nelle foto di oggi ne vediamo solo uno. Se ci sarà, Apple includerà un modello da 6,1 pollici con sempre due fotocamere sul retro.

Per le caratteristiche tecniche, possiamo esser certi che avremo una base minima di memoria interna pari a 128 GB per tutti i modelli, arrivando fino a 512 GB per le varianti Pro. Inoltre tutti avranno un modem 5G.

Apple non includerà l’alimentatore nella confezione e, secondo le ultime indiscrezioni, nemmeno le cuffie. Saranno da acquistare a parte. A proposito, non pensate di utilizzare le vostre con il jack da 3,5 mm perché non sarà presente. Di nuovo.