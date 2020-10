iPhone 13 e iPhone SE 3: svelata la roadmap di Apple?

Nella giornata odierna è stato divulgato un rapporto che vede interessati iPhone 13 e iPhone SE 3. Precisamente ciò che Apple avrebbe in cantiere di fare.

Se la famiglia di iPhone 12 ancora non è ufficiale, le informazioni di oggi vi faranno capire che per il 2021 la società di Cupertino vuole tenere la lineup formata da 4 dispositivi.

Il post su Twitter proviene da Ross Young, che si fa portavoce dell’azienda per la quale lavora e dalla società Giapponese Mizuho Securities . Ciò che Apple farà con iPhone 12, lo farà con iPhone 13. Ovviamente non tutto, ci riferiamo alle dimensioni generali e precisamente al display che le dimensioni le influenza in maniera marcata.

iPhone 13 Mini avrà un display da 5,42 pollici, iPhone 13 da 6.06 pollici, iPhone 13 Pro sempre 6,06 pollici e iPhone 13 Pro Max da 6,67 pollici. A riguardo Apple firmerà partnership con diversi produttori di display, ma comunque saranno tutti a tecnologia Oled.

Dettagli anche sul reparto multimediale con le fotocamere che avranno due sensori ciascuno su iPhone 13 e 3 sensori ciascuno sui modelli Pro, quest’ultimi con i sensori ToF.

Concludiamo menzionando iPhone SE 3 che, la fonte afferma, avrà un ricambio generazionale biennale visto che lo indica pronto per la primavera 2022. Si continuerà ad utilizzare schermi IPS LCD e la dimensione passerà da 4,7 pollici attuali ai 6,06 pollici (pensiamo si adegui al design borderless degli altri iPhone).

Per il comparto multimediale si parla di una fotocamera dotata di due sensori, e questi saranno identici a quelli di iPhone 11. Per iPhone SE 3, Apple potrebbe portare il Touch ID sul tasto laterale che fungerà anche da tasto accensione e spegnimento.