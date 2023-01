Alcune settimane fa vi avevamo raccontato due vicende molto interessanti con protagonista la funzione Rilevamento incidenti di iPhone 14 ed Apple Watch Series 8. La prima di queste vicende metteva in evidenza un malfunzionamento di Crash Detection, mentre la seconda la vedeva agire come l'”eroe” della situazione (iPhone 14 è stato determinante nel salvataggio di due giovani californiani precipitati in un canyon con la loro auto).

In questo periodo invernale, la funzione starebbe subendo un boom di attivazioni… per il motivo sbagliato. È vero, le condizioni meteo tipiche di questa stagione potrebbero purtroppo favorire gli incidenti (pensiamo ai pericoli connessi alle strade innevate o ghiacciate), ma il vero motivo dietro a questa “iperattività” di iPhone ed Apple Watch è un altro.

L’inverno, tra le altre cose, è anche periodo di sci. Non è un caso che un gran numero di chiamate ai soccorsi provengano proprio dalla contea di Greene, nello Stato di New York, e dalla contea di Carbon, nello Stato dello Utah, entrambe note località sciistiche degli Stati Uniti d’America. L’aumento, dunque, non sarebbe connesso agli incidenti d’auto, bensì a incidenti (o presunti tali) sugli sci, che i dispositivi Apple non sono allenati a riconoscere e a distinguere dai veri sinistri.

È buona norma, prima di praticare sci o snowboard, disattivare la funzione Rilevamento incidenti per evitare di intasare le centraline con falsi allarmi, ovvero per impedire quello che si sta effettivamente verificando negli USA. L’aumento del numero di chiamate ai soccorsi è stato registrato nelle zone dei comprensori sciistici in Colorado, Minnesota, Utah e anche nella provincia della British Columbia, in Canada.

Apple ha già provveduto a ottimizzare il rilevamento degli incidenti per renderlo più intelligente e sensibile solo ai reali pericoli. Le ottimizzazioni sono incluse negli aggiornamenti a iOS 16.1.2 e watchOS 9.2, ma sembrerebbero non bastare. Difatti, a fronte di quanto accaduto negli ultimi giorni, Apple ha fatto sapere di essere già all’opera per migliorare ulteriormente Crash Detection.