Siete tra coloro che desiderano acquistare uno dei nuovi iPhone 15 in uscita ufficialmente oggi, ma non avete approfittato dei preordini che sono stati aperti una settimana fa? In tal caso sarete felici di sapere che su Amazon sono aperte le vendite per tutti i modelli!

I nuovi iPhone 15 base, Plus, Pro e Pro Max, infatti, al momento sono tutti disponibili nella sezione dedicata, con la consegna prevista per lunedì. Si tratta di tempi ultra celeri, considerando che anche chi lo ha preordinato sullo store ufficiale di Apple non lo vedrà oggi, e dato che andranno sicuramente a ruba molto velocemente vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile per non rischiare l’esaurimento.

iPhone 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L’iPhone 15 è principalmente rivolto a due tipi di pubblico. Innanzitutto, agli affezionati clienti di Apple che ogni anno sostituiscono il loro modello precedente con l’ultimo disponibile, ma è indirizzato a coloro che stanno pensando di acquistare un nuovo smartphone e desiderano puntare su un modello top di gamma. Sia che si tratti della versione base o del Pro Max, gli iPhone 15 hanno ben pochi rivali sul mercato in termini di prestazioni e qualità, per cui rappresentano un investimento fidato e durevole.

Gli iPhone 15 portano molte innovazioni rispetto ai modelli precedenti. Ad esempio, la versione Pro ha un nuovissimo sistema di fotocamere che, oltre all’obiettivo principale da 48MP (quad-pixel) presente nei modelli dell’anno precedente, include anche due nuove fotocamere secondarie. Questa combinazione permette di avere “l’equivalente di sette fotocamere in tasca”, secondo Apple. Inoltre, l’introduzione della porta Type-C, che sostituisce la tradizionale porta Lightning degli iPhone, rappresenta un cambiamento significativo rispetto a tutti i modelli precedenti, uniformandoli con gli altri smartphone sul mercato.

Per quanto riguarda il prezzo, tutti gli iPhone 15 hanno un prezzo di lancio inferiore fino a 100,00€ rispetto a quelli degli iPhone 14. Inoltre, su Amazon è possibile affidarsi al pagamento a rate tramite la linea di credito Cofidis, uno dei pochi sul mercato a garantire un finanziamento a tasso zero senza richiedere una busta paga, bensì unicamente il vostro conto corrente e il documento di identità. Per accedervi dovrete semplicemente selezionare “CreditLine” come metodo di pagamento dopo aver inserito l’articolo nel carrello e seguire le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

Di seguito, dunque, vi riportiamo i link di Amazon che vi rimanderanno ai vari modelli di iPhone 15. Ovviamente, per usufruire della spedizione rapida dovete essere clienti Prime, per cui, nel caso in cui ancora non lo siate, vi consigliamo di provare il servizio; i primi 30 giorni, infatti, sono completamente gratis, e potrete approfittare della spedizione rapida e soprattutto gratuita dei vostri ordini.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

