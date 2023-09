Apple ha annunciato ufficialmente i nuovi iPhone 15 durante l’evento Wonderlust tenutosi pochi giorni fa, e i preordini inizieranno proprio oggi. I fortunati che riusciranno ad assicurarsi uno dei nuovi smartphone lo riceveranno il giorno dell’uscita, ovvero il 22 settembre, ma vista l’incredibile domanda l’operazione potrebbe non essere così semplice. Per tale motivo in questo articolo abbiamo racchiuso per voi una comoda lista con tutti gli store in cui preordinare già da oggi gli iPhone 15, cosicché riuscirete a essere tempestivi nell’acquisto.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato, Apple quest’anno, contro ogni previsione, ha deciso di abbassare il prezzo dei nuovi iPhone 15 rispetto ai modelli dello scorso anno fino a 100,00€. In ogni caso, in molti degli store, tra cui lo stesso Apple Store, avrete modo di optare per il pagamento a rate, in modo da rendere la spesa decisamente più accessibile.

iPhone 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L’iPhone 15 si rivolge principalmente a due tipologie di pubblico: gli habitué di Apple, che ogni anno sostituiscono il modello precedente con quello nuovo (magari sfruttando il servizio trade-in offerto da Apple) e, semplicemente, coloro che stanno pensando di acquistare un nuovo smartphone e desiderano puntare su un top di gamma assoluto. A prescindere che si tratti del base o del Pro Max, infatti, gli iPhone 15 hanno ben pochi concorrenti sul mercato in termini di prestazioni e qualità, per cui rappresentano la punta di diamante per chi vuole effettuare un investimento sicuro e duraturo.

Le innovazioni che vi dovrebbero spingere ad acquistare gli iPhone 15 anziché i modelli precedenti non sono poche. Dal nuovissimo sistema di fotocamere della versione Pro che, oltre all’obiettivo da 48MP (quad-pixel) dei modelli dello scorso anno ora include due nuove fotocamere secondarie, in un mix che secondo Apple permette di avere “l’equivalente di sette fotocamere in tasca“, all’introduzione del Type-C, che sostituisce la porta Lightning tipica degli iPhone, le novità sono tantissime. Si tratta, dunque, di un acquisto sensato, che vi garantirà di avere tra le mani uno smartphone incredibilmente innovativo e performante sotto ogni punto di vista.

iPhone 15, come pagarlo a rate?

Se state pensando di acquistare uno degli iPhone 15 e desiderate pagarlo a rate, sarete felici di sapere che si tratta di un’operazione molto semplice, a prescindere dallo store per cui opterete. Il proprio Apple Store, infatti, offre la possibilità di aprire un finanziamento: al momento del pagamento, dopo aver inserito il prodotto nel carrello, sarà sufficiente cliccare su “Finanziamento”.

L’alternativa è quella di affidarsi al pagamento a rate offerto da Amazon tramite la linea di credito Cofidis, dato che è uno dei pochi sul mercato a garantire un finanziamento a tasso zero senza richiedere una busta paga, bensì unicamente un conto corrente e il documento di identità. Anche in questo accedervi è facilissimo, dato che dovrete semplicemente selezionare “CreditLine” come metodo di pagamento dopo aver inserito l’articolo nel carrello.

Infine, la terza opzione sono i pagamenti in tre rate a tasso zero offerti da PayPal e Klarna, anch’essi senza la necessità di presentare una busta paga, che sono disponibili nella maggior parte degli store online, tra cui Comet, Euronics e Unieuro. Sta a voi, dunque, scegliere il metodo che più si addice alle vostre possibilità; il nostro consiglio è unicamente quello di optare solamente per rivenditori affidabili come quelli che vi abbiamo proposto in questo articolo, in modo da non rischiare di andare incontro a truffe.

iPhone 15 Pro

iPhone 15, dove effettuare i preorder per ogni modello

Ovviamente, gli iPhone 15 saranno disponibili per il preorder anche su altri store, come ad esempio Comet (qui tutti i modelli), Euronics (qui tutti i modelli) ed eBay (qui tutti i modelli). Insomma, avete un’ampia scelta su dove acquistarlo, non vi resta che decidere quale modello fa maggiormente al caso vostro e sperare che sia ancora disponibile!

