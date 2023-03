Siamo quasi ad aprile e ormai mancano solo 7 mesi circa alla presentazione della nuova serie iPhone 15, nonostante sembri ieri l’arrivo della serie 14 che ha sbalordito gli utenti Apple con la nuova Dynamic Island sui modelli Pro.

Ultimamente i leak su iPhone 15 e 15 Pro iniziano a farsi sempre più frequenti e quest’oggi siamo qui per parlarvi di nuove conferme sbarcate da poche ore su Twitter.

Il profilo Twitter Ice Universe ha postato poche ore fa una foto che mostra le nuove dimensioni delle cornici dei display. Dal tweet apprendiamo che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Max avranno delle cornici ancora più sottili, di appena 1,55mm.

Compared with a brand's official renderings deliberately deceiving consumers, I appreciate Apple's honest approach. iPhone 15 Pro and Max continue to shrink bezel, which is only 1.55mm, which will be the world's narrowest chin and the four sides are equally wide. I appreciate… https://t.co/c86sM3vsgc pic.twitter.com/PzuRau69qa — Ice universe (@UniverseIce) March 21, 2023

Su TikTok è anche sbarcato un video rendering che mostrerebbe le nuove cornici di iPhone 15 Pro. La novità che salta subito all’occhio come possiamo vedere dalle foto, riguarda la rimozione dello switch fisico che disattiva l’audio di iPhone 15 Pro per passare dalla modalità silenzioso a quella suoneria e viceversa.

Come potete vedere, oltre alla scelta di unificare in un unico bilanciere i pulsanti per la regolazione del volume alla stessa maniera di molti dispositivi Android in commercio da anni, vediamo un piccolo bottone al posto dello switch fisico. Gli ultimi file CAD mostrano che questa modifica interesserà solo i modelli della gamma Pro, ma in futuro Apple potrebbe decidere di aggiornare anche i modelli base. Ormai abbiamo capito che la tendenza principale nei prossimi anni, sarà quella di portare le novità sui top di gamma, per poi standardizzarle sulla gamma base l’anno successivo, anche se non abbiamo ancora conferme al 100%.

Questi due cambiamenti hardware sono una prima per Apple, la quale sin dal lancio di iPhone di prima generazione ha utilizzato uno switch per le modalità di suoneria e due tasti del volume separati.

Nel frattempo arrivano nuove conferme da Kuo sulla ricarica veloce disponibile solo con cavi certificati MFI. Come sappiamo ormai Apple è stata costretta ad abbandonare la porta Lightning a favore della porta USB Tipo-C a causa delle nuove normative europee ma, per mantenere i profitti sugli accessori, avrebbe escogitato degli escamotage sulle funzionalità supportate. Secondo Kuo i cavi MFI ottimizzeranno la ricarica rapida su tutti gli iPhone 15 a patto che dispongano del caricabatterie giusto. Ovviamente gli utenti potranno utilizzare qualunque tipo di cavo USB Tipo-C per caricare i propri dispositivi ma senza un prodotto certificato MFI ci saranno limiti non ancora definiti, che molto probabilmente spingeranno gli utenti ad acquistare i prodotti certificati.

I normali iPhone 15 a quanto pare supporteranno la tecnologia USB 2.0, mentre la gamma Pro disporrà di porte USB 3.2. Questo si tradurrà in una velocità di trasferimento dati maggiore sulla gamma Pro. Qualcosa di simile è già accaduta con iPad 10 che monta una porta USB 2.0 rispetto ai fratelli maggiori.

Per il resto, non ci resta che continuare ad aspettare per scoprire nuove informazione sui futuri prodotti Apple.

E voi, cosa ne pensate di questi nuovi leak? state già pensando di acquistare il prossimo smartphone di casa Apple? Fatecelo sapere nei commenti.