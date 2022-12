Nuove indiscrezioni hanno iniziato a circolare sul nuovo device top level di Apple, iPhone 15 Ultra.

Nonostante l’attuale device flagship di Apple, iPhone 14, sia arrivato da poco sul mercato circolano già voci su come potrebbe essere la nuova serie dello smartphone della casa di Cupertino. Stando alle prime voci circolanti iPhone 15 sarà disponibile in quattro diverse versioni: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra. Come avrete notato la dicitura “Pro Max” verrebbe messa da parte: la cosa è già stata confermata (per quanto possibile) da diversi leaker di comprovata affidabilità; ora per indicare il modello di fascia massima verrà usato il “nome” Ultra.

Ma non finisce qui: LeaksApplePro, noto insider di Twitter, è stato in grado di fornire alcune delle specifiche tecniche del prossimo iPhone 15 Ultra: pare che Apple stia già lavorando alla capacità di registrare filmati in 8K, contro i 4K degli attuali device del marchio; tuttavia il leaker non è stato in grado di dire se questa caratteristica sarà disponibile solo sulla versione Ultra o anche su altre versioni di iPhone 15.

Le informazioni non si fermano però qui: iPhone 15 Ultra, stando all’analista Ming Chi Kuo, supporterà anche una lente periscopica per fornire uno zoom ottico superiore. Anche l’autonomia dei dispositivo verrà aumentata: LeaksApplePro sostiene che nella versione Ultra, che beneficerà della batteria più potente, potremo aspettarci un aumento dell’autonomia dalle tre alle quattro ore. Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo da 6,7 ​​pollici, simile all’iPhone 14 Pro Max. Ad essere leggermente diverso dovrebbe essere il prezzo: iPhone 15, stima LeaksApplePro, partirà da una base di 1.199 dollari, ovvero 100 dollari in più rispetto al prezzo dell’iPhone 14 Pro Max.

Per quanto le fonti citate siano risultate ampiamente affidabili, è anche vero che molto tempo ci separa dall’effettiva uscita della nuova serie di iPhone: solo il tempo dirà se queste indiscrezioni si riveleranno esatte. Non mancheremo di aggiornarvi appena ne sapremo di più.