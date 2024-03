iPhone 16, sono in arrivo tre grandi novità, ecco quali

Il presunto design dell'iPhone 16 si sta delineando sempre più chiaramente grazie a una nuova immagine CAD del telefono pubblicata su Twitter/X dall'insider Majin Bu.

Questa recente immagine mostra un'angolazione particolare dell'iPhone 16, permettendoci di dare uno sguardo più approfondito al nuovo design del modulo fotocamera. Non si tratta più di un quadrato che può contenere fotocamere disposte diagonalmente, bensì di una soluzione "a saponetta" allineata verticalmente, simile a quella presente sull'iPhone X, che si adatta quasi ai due obiettivi previsti per la fotocamera, con il modulo flash presumibilmente posizionato sul pannello posteriore principale.

Questo cambiamento potrebbe essere stato fatto per differenziare visivamente l'iPhone di quest'anno dai suoi predecessori, ma speriamo anche che sia un preparativo per l'aggiunta da parte di Apple di funzionalità video spaziali all'iPhone 16 standard.

La cattura di video in questo formato VR-first richiede la cooperazione delle fotocamere principale e ultrawide, cosa che l'iPhone 15 Pro con le sue fotocamere allineate verticalmente può già gestire. Tuttavia, avere queste fotocamere disposte diagonalmente sembra suggerire che l'iPhone 15 standard e l'iPhone 15 Plus non siano attualmente in grado di farlo.

Guardando il lato sinistro dell'immagine, si può notare il pulsante di accensione e una leggera rientranza nel telaio del telefono dove dovrebbe apparire il pulsante di cattura, il presunto nuovo tasto capacitivo di Apple per tutti gli iPhone 16. Anche se sappiamo il nome del nuovo pulsante, la sua funzione precisa non è ancora chiara oltre al fatto che sia correlata alla cattura di foto e video. Potrebbe trattarsi di un pulsante di scatto per semplificare le riprese, simile a quello presente su telefoni come il Sony Xperia 1 V.

Potrebbe essere visibile anche il pulsante di azione sul lato destro, anche se a questo livello è difficile dire se si tratti effettivamente di un pulsante o semplicemente dell'interruttore di disattivazione dell'audio. Si è detto che questo pulsante, esclusivo per l'iPhone 15 Pro, sarà disponibile su tutti i modelli di iPhone 16, permettendo a tutti gli acquirenti di personalizzare le funzioni di scelta rapida a loro piacimento.

Majin Bu, l'utente X/Twitter che ha pubblicato questa immagine CAD, è l'origine di tante altre fughe di notizie sul design dell'iPhone 16, inclusi disegni di progetto, modelli fisici e immagini concettuali.